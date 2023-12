Rinascimento svizzero

Ogni Paese ha il proprio core business. Turismo, tecnologia, arte, cibo. La Svizzera ha scelto il denaro. Invece che in chiese, teatri o industrie, da sempre ha deciso di investire in banche. Forse si è persa un po' di divertimento, ma ci ha guadagnato la pace. Anche sociale.

Gli stipendi, ad esempio. Mentre in Italia si discute di salario minimo e buste paga congelate da anni, dalla ridente Svizzera e chi non riderebbe? arriva la notizia che i supermercati Aldi portano lo stipendio base a 4.700 franchi, 5mila euro, con un incremento nel 2024 dell'1%, tanto quanto sono cresciuti i nostri stipendi dal 1991 a oggi...

Cinquemila euro Certo. lì un chilo di carne costa 60 euro. E non staremo a fare gli uomini di mondo spiegando quanto è caro il costo della vita in Svizzera. E infatti molti, poi, vengono a fare la spesa in Italia. Ma uno stipendio-base simile, e il rispetto per chi lavora, ci fa dimenticare il noto e ingiusto paragone fra la feroce Italia dei Borgia che produsse il Rinascimento e la pacifica Svizzera che ci ha lasciato solo gli orologi. Che peraltro non sono neanche più a cucù ma il simbolo del lusso nel mondo. Cinquemila euro Forse sarebbe ora di smettere di prenderli per il culo.

«Secondo me gli italiani sono più intelligenti degli svizzeri, ma se si guarda il reddito medio pro capite della Svizzera, viene il sospetto che sarebbe meglio essere un po' più scemi». Giorgio Gaber, come al solito, l'aveva vista lunga. E non è neanche questione di destra e di sinistra.