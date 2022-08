"Sacrificio alla Madre Terra": e il 30enne finisce sepolto vivo

È salvo per miracolo il 30enne boliviano Víctor Hugo Mica Alvarez, che è riuscito a scampare alla morte dopo essere stato sepolto vivo come " sacrificio umano alla Madre Terra ". Il giovane ha infatti dichiarato di essere stato rinchiuso in una bara, poi seppellita quale offerta alla Pachamama. Il tentato sacrificio umano è andato in scena giovedì scorso, alla vigilia dell'apertura del Festival della Madre Terra, che si svolge ogni 5 agosto a El Alto, nell'ovest del Paese andino. Durante la ricorrenza, gli indigeni fanno alla Madre Terra delle offerte denominate " sullu ", che vanno dagli animali vivi ai feti di pecora, dalle foglie di cacao ai dolciumi. In agosto infatti, secondo le credenze degli indio, la Pachamama " apre la bocca " per inghiottire i doni preparati per lei dal popolo devoto.

In base alla testimonianza resa da Mica Alvarez, lui avrebbe bevuto troppo quel giovedì sera, durante i preparativi del festival, per poi cadere a terra svenuto. Una volta ripresi i sensi, il malcapitato si sarebbe ritrovato dentro la bara, tentando quindi di infrangerne il coperchio: " L'unica cosa che ricordo è che pensavo di essere nel mio letto, volevo alzarmi per andare a urinare e non potevo muovermi. Quando ho fatto forza contro la bara, sono stato in grado di romperne un vetro e in questo modo sono riuscito a uscire ".