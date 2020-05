Riprende il cantiere di Milanord2, la prossima "Destinazione preferita"

Il Covid non ha fermato Milano, cuore pulsante dell'Italia e dell'Europa. L'ha momentaneamente messa in pausa ma adesso il motore dell'economia è pronto a rimettersi in funzione e lo fa attraverso i cantieri e le tantissime imprese che sono già all'opera per ripartire come e meglio di prima. A Cinisello Balsamo è ripresa la corsa alla costruzione dell'avveniristico progetto di Milanord2. Già dal 4 maggio, primo giorno della fase 2, il cantiere era operativo e in linea con le nuove norme in materia di sicurezza.

L'idea è ambiziosa e si prefigge di riscrivere le regole dei centri commerciali del Paese. Per il progetto finito è stato stimato un investimento complessivo di circa un miliardo di euro, proveniente da Galleria Cinisello s.r.l., una joint venuture al 50% fra il Gruppo LSGI Italia e la società CEETRUS, e i tenants. Milanord2 è un progetto che si fa sempre più concreto, non più una semplice visione green-futurista ma un eco-mattone già posato per costruire un nuovo presente, dove altri progetti hanno dovuto interrompere la loro corsa nonostante gli annunci di realizzazione.

Il cantiere di Milanord2 ha alle spalle già 12 mesi di lavori avviati e sorge su una superficie di 200.000 metri quadrati. L'area è pronta ad accogliere la nuova struttura, che potrà contare su un nuovo sistema viario modificato per far fronte alle nuove esigenze di spostamento alla luce della nascita di Milanord2. Della nuova struttura viaria fa parte anche una stazione della metropolitana, capolinea della linea MM1 che sorgerà al di sotto del progetto e che lo collegherà direttamente con il cuore della città di Milano. In futuro è prevista anche la realizzazione della stazione della linea MM5. L'avanzamento dei lavori e l'intenzione di portare a conclusione la realizzazione in tempi rapidi è dimostrata dalla frenetica attività di vendita di Sociétés des Centres Commerciaux Italia, che sta riscuotendo grande successo nel mercato, segno che il progetto piace e convince.

Milanord2 non sarà un semplice centro commerciale ma sarà un evoluzione del sistema. Il complesso commerciale non sarà più visto come un mero luogo d'acquisto ma più come Destinazione. L'architettura futiristica sarà il fiore all'occhiello della struttura, che prevede uno spazio di 100.000 interamente dedicato al retail, 10.000 metri quadrati per l'area food & beverage, 20.000 metri quadrati destinati al leisure coperto e altri 41.000 metri quadrati per il leisure a cielo aperto con accesso libero. L'armonizzazione e la diversificazione dell'offerta saranno il cardine per la fruizione di Milanord2 ad avventori di qualunque età, che faranno di questa la loro prossima Destinazione preferita. Il tutto sarà supportato da un ampio parcheggio da 7.200 posti auto, dei quali 1.500 saranno a uso esclusivo di chi impiega i mezzi pubblici.

La grandezza, la forza e la potenzialità presente e futura di Milanord2 sono insite nella sua strategica posizione sul territorio. Questo diventerà l'hub più importante d'interscambio dell'area nord-orientale di Milano. Last, but not least, Milanord2 sarà l'espressione della nuova tecnologia sostenibile grazie a un progetto basato su strategie di riduzione dell'impatto ambientale, che si concretizzano soprattutto nell'abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni. Inoltre, nel pieno spirito della sostenibilità ambientale, Milanord2 sarà raggiungibile anche da una ciclovia con percorso pedonale che lo collegherà alla città.