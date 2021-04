Rispondiamo ai lettori

Costruire insieme ilGiornale.it di domani significa questo: collaborazione. E vogliamo ringraziare tutti voi che avete inviato suggerimenti e richieste in questi giorni. Come vi abbiamo anticipato, questo sito è e sarà un 'cantiere aperto' in continua evoluzione, che renderemo migliore insieme.

Abbiamo letto tutti i vostri messaggi, uno ad uno, e continueremo a farlo. Presto anche il sistema di suggerimenti sarà migliorato, ma per ora abbiamo raccolto le vostre domande più frequenti alle quali vogliamo dare subito una risposta. Eccole.

Come posso accedere alla lista dei miei commenti?

La pagina del vostro profilo personale è in lavorazione e saranno aggiunte man mano nuove funzioni e ripristinate quelle precedenti: una di queste è proprio la lista dei commenti inviati. Molti di voi ci hanno scritto che la lista è utile soprattutto per non perdere risposte e nuovi commenti agli articoli che state seguendo. Al momento non è disponibile, ma sarà nuovamente accessibile al più presto.

Tempi di caricamento lunghi per inviare un commento o per effettuare il login

Siamo a conoscenza di questi rallentamenti e sappiamo che stanno rendendo difficile la partecipazione ai commenti e l’accesso ai servizi del sito. Sono dovuti al passaggio al nuovo sito, ma sono provvisori. Ci scusiamo per questi disagi iniziali, contiamo di risolverli in breve tempo.

Non riesco a trovare la sezione Blog

I blog sono parte integrante della nostra offerta. Al momento, potete accedere agli ultimi post pubblicati, dalla fascia “Blog” che si trova al centro del sito. È in programma di ripristinare a breve l'homepage dei blog, quindi li troverete di nuovo tutti.

Come posso accedere alla pagina del mio profilo personale?

L'elenco delle funzioni personali era prima visibile in un box sulla spalla destra di tutte le pagine:

Tutti servizi saranno progressivamente disponibili nella pagina del profilo personale, alla quale è possibile accedere selezionando l'icona utente in alto a destra, che rimarrà sempre visibile durante la navigazione sul sito.

Non riesco più ad accedere all'abbonamento

L’accesso all’abbonamento digitale è possibile, come prima, dalla pagina del profilo personale, cliccando sul bottone "Pdf Premium". Basterà un solo clic per accedere all’edizione del giorno e potrete navigare all'interno dell’archivio direttamente dallo sfogliatore web.

Acquisto di nuovi abbonamenti e riscatto promocode

Per sottoscrivere un nuovo abbonamento, nel footer selezionate la voce “Edizione digitale” che vi rimanderà ancora alla versione precedente del sito per effettuare il rinnovo:

Oppure cliccate su questo link. Nei prossimi mesi anche queste funzioni saranno integrate nel nuovo sito.

Vedo il sito troppo grande/troppo piccolo

In alcuni casi potreste avere delle impostazioni di zoom sul vostro browser che rendono il testo del sito troppo grande o troppo piccolo rispetto alle intenzioni. Se avete un problema di questo tipo, provate a digitare sulla tastiera contemporaneamente il tasto CTRL (CMD su Mac) e il tasto zero, o a verificare lo zoom dalle opzioni del browser (qui una guida).

Continuate a scriverci.