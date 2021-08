"Green pass? Mangiate dentro...". Scoppia la polemica

Malcontento tra i clienti di alcuni ristoranti dove chi ha il Green pass è costretto a mangiare all’interno del locale e coloro che invece non hanno il certificato possono pranzare o cenare all’aperto. L’unica consolazione è che tra qualche settimana, con l’arrivo del freddo, se vorranno andare al ristorante dovranno coprirsi bene e mangiare seduti fuori. Come riportato dal Corriere, il presidente del Movimento imprese ospitalità della Lombardia, Salvatore Bongiovanni, si è sentito dire: “Se fate mangiare fuori i non vaccinati non vengo più in questo locale”.

La querelle tra clienti con Green pass e quelli senza

Dallo scorso 6 agosto la sfida tra vaccinati e non vaccinati è aperta più che mai. Soprattutto nei ristoranti. Cosa stia succedendo è presto detto. Chi ha il Green pass è spesso costretto a mangiare all’interno dei locali, anche se siamo in estate, mentre chi non ha voluto ottenere la certificazione può godersi il dehors, magari sulla spiaggia con vista mare. Per i clienti questa somiglia molto a una punizione, o comunque a una discriminazione bella e buona. Per i gestori è invece necessità: “Mettetevi nei nostri panni, argomenta uno di loro: se facciamo accomodare all’aperto un cliente con il pass rischiamo di perdere l’incasso dei coperti al chiuso”.

Cosa accade nei ristoranti