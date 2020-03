Burioni attacca Pauli: "Il virus si cura con i cibi sani? Follia"

​"Spero non sia vero ". Roberto Burioni è esterrefatto dalle parole scritte in un post condiviso da Gunter Pauli, sostenitore della Blue economy, in merito alle misure da mettere in atto contro l'epidemia da coronavirus. " Mi dicono che questo è un consigliere del nostro governo - scrive il virologo su Twitter- Spero non sia vero ".

Sui social, infatti, Pauli ha proposto delle soluzioni "alternative" e semplicistiche per sconfiggere il Covid-19, che ieri in Italia ha fatto 349 morti in un solo giorno. Nessuna disinfezione, secondo il sostenitore della Blue economy: "La soluzione è rafforzare il nostro sistema immunitario con aria, acqua e cibo sani ". Secondo il consigliere basta " così poco per sistemare il gran casino che abbiamo fatto ". Perché, a detta sua, avremmo solo esagerato e la diffusione del virus si potrebbe risolvere in modo semplice.

We need so little to clean up the grand mess we made. We only need to be humble & accept that we have overdone it. We are so weak that one virus floors us. The solution is not more disinfection: the solution is to strengthen our immune system with healthy air, water & food. pic.twitter.com/Erm4lsL2tx