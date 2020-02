Romeno espulso dall'Italia, era stato trovato ubriaco per 73 volte

Un cittadino romeno di 54 anni, su disposizione del questore di Pordenone dottor Marco Odorisio, è stato imbarcato su di un volo di sola andata Venezia-Bucarest ed espulso dal nostro Paese, dove non potrà fare rientro per almeno i prossimi cinque anni. Come riportato dal quotidiano locale Messaggero Veneto infatti l'uomo, dedito all'alcolismo, era stato segnalato per ben 73 volte per ubriachezza molesta, 45 delle quali tutte occorse fra il gennaio ed il febbraio di quest'anno.

In 49 occasioni l'uomo, sistematicamente accompagnato dalle forze dell'ordine o dalle ambulanze presso il pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone, si era allontanato dalla struttura sanitaria prima di aver completato gli accertamenti, creando comprensibili disagi al servizio pubblico ed impegnando inutilmente sia le ambulanze sia il personale sanitario che magari avevano altre situazioni alle quali far fronte con urgenza e tempestività.

Il romeno, che si trovava nel nostro Paese dal 2003, si era inizialmente stabilito in provincia di Torino, salvo poi cambiare regione dal 2014 ed accasarsi in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Pordenone. Aveva trovato un'occupazione presso una ditta friulana ma pare che si fosse presentato al lavoro solamente in tre occasioni, preferendo evidentemente dedicare il suo tempo all'ubriachezza.

Segnalato in evidente stato di ebrezza alcoolica ovunque, dalle panchine dei parchi alle sale di lettura delle biblioteche civiche, passando per le stazioni ferroviarie, l'Ufficio immigrazione della Questura di Pordenone martedì scorso, dopo l'ennesimo episodio molesto avvenuto in un negozio di scarpe del centro cittadino, ha finalmente deciso di agire: nonostante il 54enne fosse regolare sul suolo italiano grazie al possesso di un’autorizzazione al soggiorno permanente rilasciata dal Comune di Torino, non risultava lavorare in modo continuo e non aveva una residenza fissa. Gli agenti della polizia di Stato hanno quindi scortato l’uomo all’aeroporto Marco Polo di Venezia e lo hanno fatto rientrare in Romania.