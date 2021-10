Gli avvoltoi sul luogo dell'incidente: ecco cosa hanno rubato

La caduta del volo privato sul tetto di un edificio della periferia di Milano ha sconvolto la domenica elettorale del capoluogo lombardo. Sono 8 in totale le vittime dello schianto e tra loro risulta esserci anche un bambino. Ai comandi dell'aereo pare ci fosse il miliardario rumeno Dan Petrescu, immobiliarista, che viaggiava insieme alla sua famiglia e ad altre persone. Tra loro non risulta esserci nessun superstite. Tanti i giornalisti che si sono riversati in loco per garantire la copertura della notizia per tv, radio e giornali. Tuttavia, la troupe inviata da Sky per il suo telegiornale è stata vittima di una rapina.

Non certo una novità per chi conosce la periferia di Milano, dove il tasso di criminalità è piuttosto elevato. Il degrado e l'abbandono delle aree decentrate della città ha fatto sì che in queste zone proliferassero comportamenti spesso al di là della legge e delle regole. Il quartiere in cui è caduto l'aereo si trova nel quadrante meridionale di Milano, poco più a sud rispetto al quartiere di Rogoredo, noto per essere una delle roccaforti italiane della droga. In questa parte della città i piccoli reati come i furti, ma anche le rapine, sono pressoché all'ordine del giorno, spesso compiuti per racimolare i soldi necessari per acquistare gli stupefacenti.

Non stupisce quanto accaduto alla troupe di Sky, rapinata mentre si preparava a effettuare il collegamento con il telegiornale dell'emittente satellitare. Un contrattempo che ha rallentato i piani della redazione, che ha dovuto differire di qualche minuto la live con la giornalista sul posto, Monica Napoli. " Zaino rubato a San Donato. Mi accaduto a casa mia. Mai ", ha scritto su Twitter la giornalista, che in un tweet successivo ha spiegato di essere stata vittima per la seconda volta nella sua carriera di un furto. Un inconveniente spiacevole, che ha coinvolto anche gli altri membri della troupe, come rivelato dalla stessa Monica Napoli in un terzo tweet. " Vorrei pubblicamente ringraziare e fare i complimenti ai colleghi operatori che erano con me (e che hanno subito il furto di diverso materiale), siamo riusciti a fare live anche dopo essere stati derubati. L'unione fa la forza ", ha concluso la giornalista con amarezza.