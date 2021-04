Sai usare il microonde? Tutti gli errori da non fare

Il microonde spesso può aiutare. E molto. Inizialmente si temeva che il suo funzionamento a onde causasse il cancro o togliesse vitamine e valori nutrizionali agli alimenti, questa paura è stata però smentita da studi scientifici. Ma non tutti i cibi, come riportato da Business Insider, possono essere scaldati o cucinati nell’apparecchio. Andiamo a vedere quali alimenti, per la nostra salute e sicurezza, è meglio non mettere nel magico apparecchio.

Carni grasse e magre

Intanto, per quanto riguarda le carni ad alto contenuto di grassi, come per esempio il bacon, secondo le chef Mareya Ibrahim, noto a livello nazionale in fatto di sicurezza alimentare ed esperto di alimenti sani, nonché imprenditore pluripremiato, chef televisivo, autore e inventore, riconosciuto anche come “The Fit Foodie”, “si cuociono perfettamente nel microonde” . Discorso diverso per il maiale e il pollo, carni magre, che rischiano invece di seccarsi e diventare praticamente immangiabili.

Molluschi come gomma

Anche i molluschi e i frutti di mare, se non conditi con salse apposite, non verranno molto bene. Come Ibrahim ha tenuto a sottolineare, “frutti di mare come gamberetti e molluschi, a meno che non siano ben conditi con salsa, cuociono velocemente e diventano gommosi nel microonde”. Meglio quindi evitare brutte figure con i nostri ospiti.

Attenzione a certi materiali come alluminio e argento

Non tutti i materiali possono essere introdotti nel microonde. Bisogna fare molta attenzione a fogli di alluminio, argenteria, lamine di metallo che si trovano su piatti e tazze, e anche alla carta plastificata, a meno che non riporti una dicitura apposita che ne consenta l’utilizzo nell'apparecchio. Lo chef ha spiegato che uno di questi materiali, messo per sbaglio nel dispositivo, potrebbe addirittura generare un incendio. Segnatevi bene che tutto quello che è composto da gomma, plastica o polistirolo solitamente non va nel microonde. Più esattamente, l’esperto ha spiegato tramite mail che “il processo di riscaldamento [di gomma, plastica e polistirolo] può rilasciare tossine come biosphenol-A (BPA) e percolare o fondersi nel cibo, che non è una buona cosa”.

Pane e pizza

Una fetta di pizza fredda posizionata nel microonde, dopo qualche minuto non diventerà bella calda e croccante come ci aspettiamo, ma piuttosto moscia e bollente. Lo chef Dave Anderson, co-fondatore e executive chef di Outstanding Foods, ha spiegato a Insider che tutti gli alimenti che vanno fatti lievitare, come appunto la pizza e il pane, nel microonde perdono la loro consistenza e tutto il buono. Per essere più incisivo, lo chef ha affermato, seguendo la filosofia di Ellen Degeneres, che “tutto ciò che diventa così caldo senza fuoco, viene dal diavolo”.

Evitare di scongelare la carne nel microonde

Non è una bella idea neanche quella di scongelare la carne nel dispositivi preso in questione. Secondo il Dr. Nidhi Ghildayal, che ha conseguito un dottorato di ricerca nella sanità pubblica della Scuola di sanità pubblica dell’Università del Minnesota, questa pratica è assolutamente da evitare perché il calore può aumentare la proliferazione di batteri e portare la carne a deteriorarsi se non viene cucinata velocemente. Quindi, anche questo sarebbe meglio evitarlo. Possiamo invece, come consigliato da Dana Murrell, Executive Chef di Green Chef, lasciarla sbrinare tutta la notte prima di passare alla cottura.

Sacchetti di carta marrone sono pericolosi

Se non vogliamo vedere arrivare i pompieri a casa, evitiamo di mettere i sacchetti di carta nel microonde, perché sono altamente infiammabili, e tra l’altro possono contenere inchiostro e colla che con il calore rilasciano fumi tossici altamente nocivi per la nostra salute.

Vecchi servizi in porcellana

I servizi in porcellana della nonna non sono stati pensati per il microonde, che ancora forse non esisteva dato che è nato nel 1945, e possono risultare tossici. Al loro interno può infatti esserci del piombo che, quando riscaldato, penetra nell’alimento e in seguito nel nostro organismo. Ghildayal ha consigliato di utilizzare esclusivamente contenitori sicuri al 100% e a prova di microonde.

Niente uova crude

Per una colazione al volo usiamo solo la tecnica delle uova strapazzate, ovvero quella per cuocere le uova nelle tazze mug. Altrimenti, le alte temperatura potrebbero far esplodere il nostro uovo e, teniamo anche presente, che “il gusto delle uova cotte nel microonde non raggiungerà mai la qualità e la consistenza dell’uso di una padella” come ha fatto notare Murrell.

La bistecca cotta così è pericolosa

Mai mettere una bistecca nel microonde, potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la nostra salute. Secondo quanto affermato da Yankel Polack, capo chef di ButcherBox, questo alimento non dovrebbe neanche vedere il microonde. E il motivo sembra essere legato proprio alla sicurezza per la nostra salute. Il fatto che il riscaldamento non sia omogeneo, porta i batteri presenti sulla superficie della fettina di carne a proliferare e quindi guastare il piatto. Anche in questo caso poi il pericolo di incendio è dietro l'angolo, con conseguente arrivo dei vigili del fuoco, ai quali dovremo spiegare la nostra incapacità in cucina. " A parte la salute e la sicurezza, la bellezza della bistecca è proprio nel modo in cui interagisce con il calore: in particolare, il contatto con le superfici calde e la prossimità al fuoco reale. il microonde non ti dà niente di tutto questo" ha aggiunto Polack.

Il danno dei thermos da viaggio

I thermos in acciaio che vengono utilizzati durante i viaggi potrebbero rivelarsi molto nocivi per il nostro forno microonde, se non letali. Oltre al fatto che l'acciaio inox impedisce al calore di propagarsi correttamente e di riscaldare effettivamente il liquido al loro interno, questo può anche danneggiare il nostro dispositivo, come ha tenuto a sottolineare a Insider Doug Rogers, presidente della Neighborly Company Mr. Appliance.

Come scaldate il cibo cinese

A differenza di pane e pasta, non vi sono particolari controindicazioni per scaldare il cibo cinese. A patto che gli alimenti vengano riscaldati in appositi contenitori da microonde e non nelle vaschette tipiche in cui vengono venduti, composti di plastica e carta con manici di metallo. La parte in metallo può generare fiamme improvvise, con immediato arrivo dei soliti pompieri, mentre la parte in plastica, come spiegato da Rogers, può “contenere Bpa, che può rilasciare fumi tossici e filtrare nel cibo quando viene riscaldato”.

Carote e cavoli