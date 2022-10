Saman Abbas e il Pakistan: "Ho paura, non vi dirò di Shabbar

A che punto sono le indagini sul presunto omicidio di Saman Abbas? In attesa del processo che inizierà a febbraio 2023, ancora non si trovano i genitori della 18enne scomparsa a Novellara nella notte del 30 aprile 2021.

Shabbar Abbas e Nazia Shaheen dovrebbero essere in Pakistan - come mostra un video in cui l’uomo è ripreso durante una processione religiosa a Charanwala - e per loro è stata chiesta l’estradizione. Una giornalista di Quarto Grado ha chiesto lumi al citofono dell’ambasciata pakistana a Roma, dove le è stato risposto: “ Come già detto, il Pakistan ha accettato in linea di principio la richiesta di estradizione e sono in corso tutte le pratiche burocratiche ma c’è comunque una stretta collaborazione tra Italia e Pakistan sulla questione ”. Su suggerimento al citofono, la redazione del programma ha inviato una mail che però non ha ancora ricevuto risposta.

La domanda che molti si pongono è: perché gli Abbas non vengono arrestati, com’è accaduto agli altri rinviati a giudizio, uno zio e due cugini appartenenti alla famiglia? “ La vedo molto dura - ha commentato in studio Hasnain Abbas Bhatti, pakistano-italiano che vive a Carpi - a meno che non ci siano delle direttive dall’alto a livello politico. Secondo me, a livello di polizia locale la vedo molto difficile perché a distanza di un anno e passa non è ancora accaduto ”.

Bhatti smentisce che Shabbar sia un leader, un " capo dei capi " usando l'espressione interrogativa utilizzata da Gianluigi Nuzzi, né sa come mai l’uomo sia apparso pubblicamente durante la cerimonia religiosa: “ Non so se ha un significato religioso o semplicemente ha aspettato che anche in Pakistan le acque si calmassero ”.

Intanto gli Abbas non si sono messi in contatto con il loro legale Simone Servillo, che ha spiegato a Quarto Grado come veda la diplomazia internazionale per questo caso: “ Spezzo una lancia a favore dello Stato italiano e dello Stato pakistano. Non è assolutamente detto quello che viene reputato come un reato procedibile da una parte lo sia anche dall’altra ”.

Quello che sembra emergere dalle testimonianze è che Shabbar potrebbe essere un uomo temuto: un ex compagno di scuola di Saman dice che i genitori avrebbero dovuto scegliere l’uomo giusto per lei, un amico di Shabbar che Saquib, il fidanzato che Saman aveva scelto di amare, che l’avrebbe traviata. E il fratellino della 18enne aveva affermato: “ Mio padre dice che se non ritiro quello che ho raccontato sulla morte di mia sorella, farà del male a mia madre. So dov’è mio padre, ma non ve lo dirò. Ho paura che faccia del male a mia mamma ”.