"L'ho uccisa io, non mi importa". Il padre di Saman confessa l'omicidio

" L'ho uccisa io ". È quanto avrebbe detto al tefono con un parente Shabbar Abbas, il padre di Saman, la 18enne sparita da Novellara nella notte del 30 aprile 2021 e sulla cui scomparsa la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio. Secondo gli inquirenti, la giovane pakistana si sarebbe opposta alle nozze forzate con un cugino in patria, motivo per cui sarebbe stata uccisa dai familiari a difesa dell'onore e della rispettabilità del clan.

L'intercettazione

Il contenuto della telefonata è agli atti del processo che prenderà il via a febbraio del 2023. Tre dei cinque indagati, due cugini e uno zio di Saman, si trovano in carcere. I genitori, invece, sui quali spicca un mandato di cattura internazionale, sono ancora latitanti. Verosimilmente, dopo il presunto omicidio, avrebbero fatto ritorno in Pakistan. Un'ipotesi avvalorata, almeno in parte, dal contenuto della "nuova" intercettazione. Si tratta, come ben precisa il Corriere.it, di una conversazione risalente all'8 giugno del 2021, un mese dopo che la vicenda aveva fatto capolino su tutte le pagine dei quotidiani nazionali. Nel corso della conversazione, il padre della ragazza avrebbe rivelato a un familiare di aver ucciso la figlia.

"Non me ne frega nulla: è per il mio onore"