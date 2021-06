"Non finirà come con Yara...": il destino di Saman

Un gran dispiegamento di forze, tutti in campo per riuscire a trovare Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa ai primi di maggio. Il comandante della compagnia di Guastalla, Luigi Regni, si sta occupando di coordinare le ricerche, utilizzando tutto il possibile: elettromagnetometro, droni, complesse operazioni di ingegneria, cani molecolari, escavatori e tanta precisione e attenzione anche nello smuovere il terreno. Qualsiasi cosa pur di ritrovare Saman, o quel che ne rimane.

Le forze in campo per trovare Saman

Intervistato dal Corriere, il militare ha spiegato la funzione dell’elettromagnetometro, uno strumento che solitamente i carabinieri non hanno disposizione, “ma ci siamo rivolti a una ditta di Reggio Emilia che ci ha messo a disposizione un team di ingegneri. Utilizziamo anche droni di rilevamento altimetrico in grado di indicare dove la terra è stata smossa di recente”. Come spiegato dal comandante, il drone scansiona la terra dall’alto e arriva a 4-5 metri di profondità, indica quindi se nel terreno vi sono presenti delle anomalie. Fino a questo momento sono però stati segnalati solo falsi allarmi: “Ieri un sasso, un’altra volta una nutria sotterrata. Una volta fatte le scansioni, i dati vengono analizzati e dopo 24- 48 ore arrivano gli esiti” .

Poi, ogni anomalia segnalata dal drone deve essere verificata in modo molto accurato e preciso, evitando il rischio di compromettere la scena qualora venga ritrovato il corpo della ragazza. Regni ha proseguito precisando che a quel punto vengono tolti “i primi 30-40 centimetri di terra, poi facciamo dei minicarotaggi, intervengono le unità cinofile del comando di Bologna e l’elettomagnetometro. Se il cane avverte qualcosa si siede e a quel punto scaviamo con un piccolo escavatore. Nel frattempo con l’elettromagnetometro a mano le serre vengono battute palmo a palmo, non possiamo utilizzare il drone con elettromagnetometro perché i telai in ferro interferiscono. Solo ieri abbiamo verificato 10 anomalie”.

Yara venne ritrovata dopo 3 mesi