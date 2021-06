Dopo le pale, le chat: "Un lavoro fatto bene"

Emergono altri particolari riguardanti la scomparsa da oltre un mese dalla sua casa di Novellara, nel Reggiano, di Saman Abbas, la 18enne di cui non si hanno più notizie. Dopo i due video choc in mano agli inquirenti dove nel primo si vedono lo zio e i cugini della ragazza dirigersi verso la campagna con delle pale, e nel secondo Saman scortata dai genitori incamminarsi in un viottolo, per poi non farne più ritorno, adesso spunta una chat.

Lo zio: "Un lavoro fatto bene"

L’uccisione di Saman? “Un lavoro fatto bene" avrebbe detto lo zio 33enne, Danish Hasnai, parlando con alcuni conoscenti. Lo stesso uomo accusato dal fratello 16enne della giovane di aver ucciso la sorella, e che secondo la Procura sarebbe l’esecutore materiale dell’omicidio. La notte tra il 30 aprile e il 1° maggio il padre e la madre di Saman avrebbero consegnato al parente la figlia, affinché se ne liberasse. La mamma, Nazia Shaheen, 47 anni, avrebbe avuto un ruolo nel delitto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio, ci sarebbero delle indiscrezioni giudiziarie relative a quella tragica notte. Saman avrebbe sentito la madre parlare con qualcuno della sua morte.

L’audio di Saman al fidanzato