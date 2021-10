Altro che galassia fascista. Le chat No Vax inneggiano alle Br

I no pass non si arrendono e dopo gli scontri di Roma lo dicono chiaro e tondo nelle ormai celebri chat su Telegram: " Sabato 9 ottobre è stata solo un'anteprima ". Annunciano un crescendo di tensioni nelle città italiane per arrivare al 15 ottobre quando, dicono, " sarà guerrà ". Il Viminale si sta organizzando per scongiurare altre piazze calde come quelle di Roma e di Milano dello scorso weekend, si stanno predisponendo controlli serrati e strette sulle manifestazioni ma dall'altra parte non sembrano intenzionati ad arrendersi, alzi, considerano le azioni del governo come una sfida nei loro confronti.

" Che guerra sia, per come si stanno muovendo le cose ", dicono spavaldi facendosi forza gli uni con gli altri. Al momento, nei gruppi Telegram e su Facebook si stanno organizzando per scendere in piazza dal 15 ottobre, giorno in cui il Green pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori. Vogliono manifestare a oltranza e il 19 ottobre pare sia in programma un "girotondo" a Montecitorio. Sono tanti quelli che spingono per la protesta pacifica ma quelli che, invece, vogliono arrivare allo scontro frontale non sono certo pochi. " Gli devi tirare le bombe a questi per capire come si lotta ", si legge scorrendo nei loro discorsi, spesso deliranti, che inneggiano alle " bombe a mano per i poliziotti antisommossa ".

I due grandi cortei di sabato 9 si sono svolti a Milano e a Roma. In entrambe le città i manifestanti e le forze dell'ordine sono arrivati allo scontro ma è nella Capitale che la lotta si è fatta più dura. " La prossima volta non ci troverete a mani nude ", minacciano i no pass violenti, come se a Roma non siano state lanciate bombe carta nei pressi di Montecitorio. E sono proprio i palazzi di piazza Colonna l'obiettivo di parte dei manifestanti, che nelle loro intenzioni vorrebbero occupare palazzo Chigi e il parlamento per spingere i politici al passo indietro. " Prendete i Palazzi ", " Draghi, ti veniamo a prendere sotto casa ", si legge ancora. Ma gli obiettivi sono molto più ampi, perché l'auspicio di qualcuno è che " brucino in piazza tutti quei criminali ".

Ma la strategia sembra più complessa di quello che non appare limitandosi a leggere questi discorsi, perché scorrendo nelle chat si intuisce che i fronti sui quali vogliono combattere sono molteplici e non si fanno scrupoli nel portare in piazza i più deboli da utilizzare come scudi umani davanti alle forze dell'ordine. " Ma se mettiamo anziani e bambini davanti alle manifestazioni, che faranno? ", si domanda qualcuno. Il popolo dei " pronti a tutto ", come si definiscono in alcuni scambi di vedute, ha principalmente tre obiettivi: la politica, la stampa e le forze dell'ordine.

I giornalisti vengono definiti " servi del potere ", " schiavi della dittatura " ed ecco che arrivano anche le proposte di " sfasciare " le redazioni perché " dicono una marea di cazzate ", oppure di " occupare le emittenti tv ". Ai manifestanti di Milano è stato chiesto di andare a Mediaset e alla Rai e i giornalisti, come si è visto sabato 9 ottobre, hanno rischiato in più di un'occasione di essere aggrediti dai manifestanti mentre documentavano gli scontri.

E così, tra chi incita alla violenza al grido di " speriamo di bruciarli tutti ", ci sono anche i nostalgici, non solo quelli neri, che rimpiangono gli anni di piombo: " Purtroppo non ci sono più le Br ". E ci sono anche gli irriducibili dei primi Duemila: " Sono qui, no Global 100%, insieme a molti altri. Combattevo allora per diritti di altri che sono nati in altri Paesi, oggi combatto per il mio, dove i diritti sono stati corrotti e negoziati per Big pharma. Ora come oggi mi oppongo allo strapotere delle multinazionali. Di black block non voglio sentir parlare ".