La piazza violenta dei no pass: bombe carta e sassate ai poliziotti

Continuano le manifestazioni di piazza in tutta Italia contro l'applicazione estesa del Green pass. A Milano e in altre città si sono svolti i cortei, così come accade ormai dallo scorso luglio e ci sono state occasioni di tensione con la polizia. Scontri a Roma, invece, tra i manifestanti e la polizia. Le due manifestazioni autorizzate nella Capitale sarebbero dovute essere statiche in piazza del Popolo e alla Bocca della verità. Sotto il Pincio si sono radunate circa 10mila persone e a un certo punto un gruppo di no vax si è staccato per iniziare un corteo, non autorizzato, che ha raggiunto Villa Borghese, dove ha poi trovato un blocco delle forze dell'ordine. La tensione è salita alle stelle e ci sono stati contatti tra i manifestanti e le forze dell'ordine, prima che il corteo riuscisse a sfondare il blocco per dirigersi all'interno di Roma.

Anche in piazza del Popolo ci sono stati scontri, con alcuni manifestanti che hanno lanciato sedie contro le forze dell'ordine tentando di accedere a via del Babuino. I poliziotti hanno risposto con alcune manganellate. Il corteo in questo momento si sta muovendo all'interno di Roma, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere palazzo Chigi e Montecitorio. Il dispiegamento di forze all'interno di Roma è massimo, gli agenti hanno cercato di arginare il corteo e di limitare le zone della manifestazione, per non correre il rischio di paralizzare l'intera Capitale.

Durante la marcia dentro Roma, i manifestanti hanno scandito cori contro Mario Draghi e contro il governo, ma non sono mancati insulti contro le forze dell'ordine che hanno provato ad arginare il corteo. " Draghi vaffanculo ", è il coro che si è alzato con più frequenza dalle fila dei manifestanti, che al grido di "libertà" hanno risalito villa Borghese per poi rientrare dentro la città da porta Pinciana per raggiungere il centro di Roma.

Una volta raggiunto Corso d'Italia, una parte dei manifestanti ha raggiunto la sede della Cgil e ha tentato l'assalto, con gli ingressi del palazzo difesi da un cordone di polizia in assetto antisommossa. Il palazzo del sindacato è presidiato dai manifestanti, che hanno tranciato le telecamere di sorveglianza e tentato di sfondare gli ingressi. Al grido di " sciopero ", hanno accusato la Cgil di essere uno dei responsabili dell'estensione del Green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato a partire dal 15 ottobre. " Per la prima volta in Italia, questo sindacato, lo abbiamo conquistato ", ha urlato uno dei manifestanti col megafono. Si è poi alzato il coro " Landini dimettiti" .

Numerosi i fumogeni lanciati dalle forze dell'ordine per disperdere i manifestanti più violenti, pronti a lanciare anche bombe carta e sassi all'indirizzo delle camionette dei carabinieri e della polizia poste a presidio dei punti nevralgici di Roma. Altri scontri si sono verificati in piazza Barberini e via del Tritone, snodo per raggiungere i palazzi del governo. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire con gli idranti per disperdere la folla ed evitare l'avvicinamento al Quirinale e a Montecitorio.