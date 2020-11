"Sbaglio sempre il supermercato". Ma l'ironia di don Dino Pirri non piace a tutti

Quel siparietto sexy a Detto Fatto ha alzato un polverone mai visto prima. E, a distanza di un giorno dalla diffusione del video, la polemica ancora non ha fatto il suo corso. Dopo le freddure da parte del popolo del web, dopo i commenti dal mondo politico, le scuse da parte di Bianca Guaccero e dopo che la stessa pole dancer ha espresso il suo punto di vista su quanto è accaduto, ora in campo scende persino don Dino Pirri.

Il giovane prete che è stato vicario parrocchiale a “San Benedetto Martire” in San Benedetto del Tronto e e al “Sacro Cuore di Gesù” in Martinsicuro, si è esposto in prima linea su quanto è accaduto nelle ultime ore. Molto attivo sui social, soprattutto su Twitter in cui ha un profilo seguitissimo da fedeli e non, è conosciuto da tutti perché è un uomo di chiesa anticonvenzionale. Celebre per "La Strada", trasmissione di Tv 2000 in cui commenta in diretta il Vangelo della domenica, ha trovato ampio spazio tra il pubblico del network proprio perché è capace di parlare il linguaggio di tutti.

E poco fa, nel corso della giornata di giovedì 26 novembre, ha condiviso con i suoi seguaci un tweet in cui ha espresso, con ironia, un parere (fuori luogo) su quel video sexy che tanto ha fatto discutere."Grazie a Rai 2 - ironizza don Dino Pirri via social -. Grazie al suo tutorial, ho scoperto che, quando vado a fare spesa, sbaglio sempre supermercato. Detto fatto è chiuso". Un messaggio breve e conciso che subito ha fatto il giro del web. E gli estimatori del prete hanno apprezzato l’ironia. "Stavi cercando nuove pecorelle da convertire?", scrive un fan in risposta al suo cinguettio. "Molti non capiscono. Bisogna spingere il carrello con determinazione e dimostrare la propria possenza solo con le confezioni più pesanti. Aspettiamo un tutorial in versione macho man", commenta un altro utente.

Il tweet di Dino Pirri ha però suscitato anche qualche perplessità. Era proprio necessaria questa battuta?