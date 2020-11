"Fare la spesa in modo sensuale". È bufera per il tutorial della Rai

Il celebre programma di Rai Due è finito nella bufera. Detto Fatto nella giornata di ieri è stato protagonista di un siparietto che non è proprio piaciuto agli utenti del web. E ha scatenato diversi mal di pancia anche ad alcuni esponenti politici. Il programma condotto da Bianca Guaccero, che si è sempre distinto per la sua ironia e spensieratezza, ha compiuto uno scivolone imperdonabile. "È scandaloso", si legge in giro per il web. La colpa sarebbe di un tutorial su come rendere sexy la spesa per una donna.

E tutto si svolge troppo in fretta, mentre le telecamere di Detto Fatto riprendono quanto sta accadendo. La protagonista di questo video è la pole dancer Emily Angelilo. La donna, con un look molto sexy, sfila con sagacità. Spinge il carrello come se stesse camminando su una passerella di alta moda e cerca di illustrare al pubblico femminile come fare la spesa senza essere goffe. Oltre a spingere il carrello, mostra come muoversi se un alimento dovesse cadere sul pavimento, spiega anche come inarcare il corpo e come essere ammiccanti nel reparto di un supermercato. Il video di Detto Fatto ha creato scompiglio nella comunità e in molti ne denunciano gli stereotipi.

Il tutorial è molto dettagliato. E nessuno è riuscito a digerire non tanto le movenze della pole dancer, ma il messaggio che il siparietto ha voluto lanciare. Alla luce di quanto è accaduto, il programma non è andato in onda. Sulla questione è intervenuto Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza in Rai, che in una nota stampa raccoglie le indignazioni che si sono rincorse in rete. " Raccolgo la segnalazione dei tanti utenti indignati sui social: al netto del trash e di esagerazioni che sembrano più adeguate alla tv commerciale, è accettabile che i soldi del canone degli italiani vengano usati per mandare in onda quanto si è visto a Detto fatto su Rai2 con il tutorial sessista su come fare la spesa ? - scrive il deputato- Lo chiedo innanzitutto alle donne del cda Rai, in una giornata in cui tutti a parole si dichiarano in difesa della dignità della donna ". Ma non è finita qui.

" Mi chiedo anche: di fronte al susseguirsi costante e continuo di casì imbarazzanti nel servizio pubblico, di errori, di scivoloni, di violazioni del pluralismo e delle regole del giornalismo, che aspettano ancora i partiti di maggioranza a intervenire sui vertici Rai ? – aggiunge -. Inutile indignarsi e protestare se poi non si va fino in fondo con i necessari provvedimenti conseguenti. Se i partiti non si muovono, lo facciano il mondo della cultura, del giornalismo, dell'editoria".

E al coro si aggiunge anche Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenze delle donne democratiche. " Non se l'intenzione fosse ironica, ma quello che è andato in onda ieri su Rai 2, nel corso della trasmissione Detto Fatto offre un'immagine della donna stereotipata e indegna del servizio pubblico - ammette -. La cosa, già grave in se, lo è resa ancora di più dal fatto che avveniva proprio alla vigilia della giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. Salini e i dirigenti Rai devono rispondere di quanto accaduto all'opinione pubblica e alle donne. La Rai così non può andare avanti" .