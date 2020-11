Detto Fatto sospeso dalla Rai, ma al mattino vanno in onda le repliche

A Viale Mazzini è scoppiato il caso Detto Fatto. Il programma di Bianca Guaccero, in onda nel primo pomeriggio su Rai2, è stato messo alla gogna per un tutorial che spiegava come fare la spesa in modo sexy. Il fatto è accaduto nella giornata di martedì 24 novembre ma la bomba è esplosa solo ieri, nel giorno della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, scatenando un'onda lunga di polemiche e di commenti indignati.

Dall'ambito televisivo, la polemica si è addirittura spostata in ambito politico, con le esternazioni indignate di personaggi di primo piano, come Laura Boldrini. In un primo tempo sono arrivate le scuse del direttore di rete, Ludovico Di Meo, poi quelle dell'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, che ha comunicato la sospensione immediata del programma in attesa di nuove indicazioni. Ma questa mattina i telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio particolare, come riportato da Affaritaliani nell'articolo di Marco Antonellis.

La decisione di sospensione è stata con effetto immediato a poche ore dalla messa in onda della puntata di ieri di Detto Fatto, che a causa del question time sarebbe dovuta iniziare alle 15.50. Al momento, il programma di Bianca Guaccero è sospeso fino a domani e il ritorno in onda è previsto per lunedì 30 novembre, ma non è escluso che possa essere chiuso definitivamente. Intanto, la Rai ha eliminato dal suo portale la puntata incriminata e sono stati rimossi i video da alcuni profili social più in vista, come quello di TrashItaliano dal quale è partito tutto. Al di là di questo, a fronte di una reazione così radicale da parte dell'azienda, l'azienda ha comunque scelto di mandare in onda questa mattina alle 5.30 la replica della puntata del 19 novembre. Per coerenza, vista la sospensione, si sarebbe dovuta annullare anche la replica mattutina, almeno questo è quello che sostengono gli utenti che si sono accorti della messa in onda.