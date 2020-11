È morta Annick Cornet, moglie di Fedele Confalonieri

È scomparsa Annick Cornet, moglie del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. La donna, malata da tempo, era ricoverata in ospedale, dove si è spenta nella mattina di oggi, 5 novembre. Lascia due figli, Aline e Yves. La donna è sempre stata una presenza discreta al fianco di suo marito, pilastro di una delle più grandi aziende italiane.

La signora Cornet ha accompagnato suo marito per lunghissimi anni, assistendo in maniera silenziosa e mai scomposta ai successi professionali di Fedele Confalonieri, che insieme a Silvio Berlusconi ha dato vita a uno dei network televisivi più importanti d'Europa. " Hymne à l’amour cantato da Edith Piaf era una delle nostre canzoni, insieme a quelle di Juliette Greco, Mouloudji, Brassens, Yves Montand, Charles Trenet ", disse una volta Fedele Confalonieri.

Di lei non si sa molto. Nacque in Francia e visse la maggior parte della sua vita in Italia, dove ha condiviso gran parte del suo percorso insieme a Fedele Confalonieri, dal quale ha avuto un figlio e una figlia, Yves e Aline, entrambi grandi appassionati di musica come i loro genitori. Di lei si ricordano la classe e l'ironia. Sono stati per decenni una delle coppie più ammirate della Milano bene, anche se non erano frequenti le loro uscite mondane.