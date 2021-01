"Data in pasto ai maiali" Dopo tre anni si scopre cosa è successo a Maria Chindamo

Uccisa e data in pasto ai maiali o, presumibilmente, fatta a pezzi con un trattore. Sarebbe morta così Maria Chindamo, l'imprenditrice 44enne di Laureana di Borrello, nel Reggino, ufficialmente scomparsa da tre anni. A rivelarlo sarebbe stato il pentito Antonio Cossidente, ex affiliato alla cosca dei Basilischi, puntando il dito contro Salvatore Ascone, detto ''U Pinnarolu", narcotrafficante in orbita del clan Mancuso.

La misteriosa scomparsa

Maria Chindamo, imprenditrice reggina, era "scomparsa" da tre anni. Di lei non si avevano avute più notizie dal 6 maggio 2016, giorno in cui i familiari ne avevano denunciato la "misteriosa sparizione" dalla tenuta agricola di località Montalto di Limbadi. Scartata l'ipotesi di un allontanamento volontario, sin da subito, gli inquirenti avevano messo da conto la possibilità di un omicidio. In prima istanza, gli investigatori avevano ipotizzato che la 44enne fosse stata uccisa "per vendetta" dai familiari del suo ex compagno, morto suicida dopo la separazione. Pertanto, nel contesto delle indagini, era saltato fuori il nome di Salvatore Ascone, narcotrafficante vicino al clan Mancuso, che sarebbe stato complice del delitto. Il giorno prima della scomparsa di Maria, infatti, "U Pinnarolu" avrebbe manomesso e disattivato il sistema di videosorveglianza dei Chindamo. Ma, stando agli ultimissimi risvolti della vicenda, potrebbe essere stato l'escutore materiale del delitto.

L'omicidio choc

Una escuzione criminale in piena regola. Stando alle rivelazioni rabbrividenti del pentito Antonio Cossidente, rilanciate dal quotidiano Il Vibonese, Salvatore Ascone avrebbe ucciso la 44enne e poi " triturata con un trattore o data in pasto ai maiali ". Alla base delle motivazioni che potrebbero aver armato la mano del killer, un dissidio riguardante la compravendita di alcuni terreni che Maria Chindamo si sarebbe rifiutata di cedere allo stesso. In quel contesto, dunque, sarebbe maturata la dinamica dell'omicidio efferato che avrebbe condannato maria ad una fine a dir poco drammatica.

