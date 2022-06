Scopre un ladro in casa e lo mette in fuga: l'anziana ora rischia la vita

Anziana donna di 76 anni residente a Somma Vesuviana si trova ora in pericolo di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo una colluttazione con un uomo che aveva fatto irruzione nella sua abitazione. L'anziana signora è riuscito a metterlo in fuga ma, purtroppo, questo le è costato una serie di traumi. Il tutto è accaduto attorno alle 4 della scorsa notte, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un'abitazione di via Filippo d'Aragona.

La casa si trova nel centro della cittadina del napoletano e qui un uomo non armato era entrato nell'appartamento, probabilmente per perpetrare un furto ma è stato scoperto dalla donna. Ne è nata una breve, ma violenta, colluttazione tra i due conclusasi con la fuga a piedi dell'uomo che non è riuscito a rubare nulla. L'anziana signora ha riportato alcune contusioni alla testa e per questo motivo è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha trasportata d'urgenza prima verso il più vicino ospedale disponibile della zona, quello di Nola, dove è stata sottoposta a esami specifici. Tuttavia, vista la grave condizione delle sue contusioni, è stata successivamente trasportata presso l'ospedale di Napoli, dove ora si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate nel corso della notte e ora la donna si trova in pericolo di vita. L'aggravamento è emerso dagli accertamenti che hanno evidenziato un ematoma subdurale cranico.

Nel frattempo, gli uomini dell'Arma hanno condotto le indagini per risalire all'autore del tentativo di rapina e l'uomo è stato individuato in Giovanni Aliperta, 36enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. La sua identificazione è stata resa possibile soprattutto grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza. Il ladro si trovava ancora in strada, in una zona non distante dall'abitazione della donna ed è stato bloccato nonostante il tentativo di fuga. Prima di essere arrestato, il 36enne ha ferito a morsi e pugni i carabinieri e danneggiato l'auto di servizio. Aliperta è stato arrestato per tentata rapina, lesioni gravissime e resistenza ed è stato trasferito nella casa circondariale di Napoli Poggioreale in attesa del giudizio di convalida.