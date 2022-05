Scopri subito cosa c'è di nuovo su ilgiornale.it

Da oggi potrai ricevere uan notifica quando le notizie più importanti della giornata verranno pubblicate su ilgiornale.it. Una volta entrato sul sito della testata con un nuovo browser vedrai apparire un messaggio di invito come questo

nel quale ti verrà chiesto se vuoi tenerti aggiornato. Prendendo il tasto "Accetta" riceverai sul tuo browser le notifiche della pubblicazione dei pezzi selezionati dalla redazione.

Come funziona?

Ogni giorno sulle pagine de ilgiornale.it vengono pubblicati fino a 140 contenuti. Su argomenti diversi, da diversi punti di vista e con una diversa rilevanza per il lettore e il paese. La redazione, nel corso della giornata, selezionerà una serie di contenuti di interesse per i nostri lettori. Sottoscrivendo il servizio di notifica, ricevere una comunicazione come questa

sul tuo browser non appena l'articolo verrò pubblicato. Un click e tornerai al centro dell'informazione.

Posso gestire le notifiche?

Una volta iscritti il servizio continuerà a funzionare in maniera automatica sino a che non deciderai di interromperlo. In quel caso basterà selezionare le impostazioni relative alle notifiche del tuo broswer e disattivarle. Ad esempio, nel caso di Google Chrome, cliccando sull'icona del lucchetto all'interno della barra di ricerca e poi cliccando sulla spunta blu relativa alle notifiche web

I prossimi passi

Lavoreremo ancora per capire quali potranno essere informazioni utili da notificare a voi lettori e quali altre funzioni di interazioni potrebbero esservi di aiuto nella lettura. Vi terremo informati sui prossimi sviluppi. Voi fateci sapere cosa pensate di questi aggiornamenti nei commenti qui sotto e continuate a scriverci i vostri suggerimenti.