Scuole chiuse, Miur avvisa: "L'anno scolastico sarà valido"

Tra le mille domande che studenti, docenti e genitori si stanno facendo riguardo alla chiusura delle scuole, ce n'è una sulla quale si continuano a fare supposizioni: quella sulla validità dell'anno scolastico. Con una circolare, il Miur ha quindi cercato di fare chiarezza sulle misure prese per la gestione dell'emergenza coronavirus ripondendo a tutti i quesiti.

" Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico ", si legge nella nota. L'anno avrà quindi valore anche se si faranno molti giorni in meno. Considerata l'emergenza, il ministero ha deciso di derogare " al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente ".

" Resta però la necessità di favorire - continua la circolare -, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all'istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo nelle c.d. 'zone rosse' (per le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche), ma anche sul restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di quanto disposto dal Dpcm del 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 ".

Nella nota viene spiegato anche che i viaggi d'istruzione, così come le visite guidate e le uscite didattiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, sono sospese fino al 3 aprile. Quanto allo svolgimento delle prove destinate agli studenti dell'ultimo anno, " Invalsi ha già comunicato - conferma la nota del Miur - la disponibilità di riprogrammare le date, di concerto con le scuole interessate, diramando nuove comunicazioni operative" .

Sospese fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori determinazioni delle autorità, anche lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei certamina e delle competizioni per studenti. " Le nuove date verranno comunicate successivamente, in considerazione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica ", si legge nella circolare.