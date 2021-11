Sea Eye tra poco a Trapani. Salvini attacca Lamorgese e Di Maio

È atteso nel primo pomeriggio lo sbarco a Trapani degli 800 clandestini caricati a bordo della Sea-Eye 4 durante almeno due distinte operazioni di recupero condotte nelle acque del Mediterraneo centrale. Con un post su Facebook, Matteo Salvini lancia un j'accuse contro Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio.

La ong tedesca chiama e Roma risponde. Gli appelli lanciati dall'imbarcazione negli scorsi giorni, dopo il due di picche ricevuto dal governo maltese, hanno fatto breccia ancora una volta, così che il "porto sicuro" tanto atteso è arrivato nel corso della giornata di ieri. "Dopo tante difficili ore di attesa, finalmente abbiamo avuto buone notizie da Roma. Il Sea Eye 4 è autorizzato a navigare fino a Trapani per portare in salvo le oltre 800 persone soccorse" , festeggiava infatti ieri con un post su Twitter l'equipaggio della ong tedesca.

L'appello di Roberto Calderoli, lanciato qualche giorno fa nel momento stesso in cui la Sea Eye aveva iniziato a fare come consuetudine rotta verso le acque territoriali italiane, era già caduto nel vuoto: "Non esiste che navi straniere di Ong straniere con clandestini raccolti in acque straniere approdino in un porto italiano. Non esiste che sia l'Italia a doversi fare carico di immigrati recuperati in acque maltesi" , aveva sbottato il rappresentante del Carroccio.

Tutto inutile dato che, dopo il prevedibile no ricevuto da Malta, la nave battente bandiera tedesca aveva iniziato subito a lanciare appelli al nostro Paese con lo scopo di vedersi assegnare il luogo perfetto in cui attraccare per far sbarcare gli oltre 800 clandestini caricati a bordo. "Chiediamo che le autorità italiane assistano subito gli 800 a bordo Sea Eye e ne garantiscano lo sbarco in un porto sicuro", aveva dichiarato Mediterranea saving humans.

È bastata qualche ora per ricevere l'approvazione da Roma: il porto di Trapani è stato scelto per garantire le operazioni richieste dalla ong tedesca.

Non paghi, visto l'esito scontato dell'appello inoltrato al nostro Paese, dall'imbarcazione hanno anche lanciato parole di condanna per l'operato di Malta, con tanto di richiesta ufficiale di richiamo all'ordine: l'isola deve rispondere presente, secondo la ong. "Gli Stati Ue devono avvertire con urgenza Malta che il centro di controllo dei soccorsi a La Valletta deve rispondere nuovamente alle chiamate di emergenza e coordinare le emergenze in mare, indipendentemente dal colore della pelle o dall'origine delle persone in difficoltà" , hanno attaccato da Sea Eye.