"Seggiolino fissato male". E ora i genitori sono indagati per la morte del figlio

Hanno perso il figlio di due anni in un terribile incidente e ora rischiano di finire a processo con l'ipotesi di reato per omicidio stradale. Un dramma nella tragedia quello di due giovani genitori che oltre a schemarsi dal dolore per la perdita prematura del loro bimbo dovranno difendersi anche da un carico di accuse pesantissime. Secondo quanto riporta Il Messaggero, i pubblici ministeri ritengo che il seggiolino su cui era seduto il piccolo non era stato fissato bene al sedile postieriore. " Il decesso si poteva evitare ", sostengono facendo ricadere sulla coppia una parte di responsabilità per l'accaduto.

L'incidente

Una Golf col muso schiacciato e il paraurti completamente staccato. Poco distante dalla vettura incidentata, una Fiat Punto Bianca col cofano sollevato: il motore è schizzato via durante l'impatto ed è finito chissà dove. Lì, lungo via Coriano, a Rimini, ci sono detriti di automobile disseminati ovunque quel maledetto 19 marzo 2019. Tra le lamiere giacciono i corpi agonizzanti di quattro persone: tre sono adulti, l'altro è un bimbo di soli due anni che piange e si dispera dal dolore. Un passante allerta i soccorsi. Nel giro di pochi minuti, la strada è chiusa al traffico per un grave incidente stradale. Tutt'attorno è un viavai di sirene: ambulanze, volanti della polizia e camion dei Vigili del Fuoco. In un campo poco distante dal teatro del tragico impatto atterra un elisoccorso. Il mezzo decolla rapidamente in direzione Cesena con a bordo il bimbo. Quando giunge al pronto soccorso dell'ospedale, le sue condizioni sono critiche. I medici tentanto di strapparlo alla morte ma il piccolo muore dopo tre giorni di lenta agonia. L'inizio di un'odissea per i genitori della giovanissima vittima, sopravvissuti allo schianto.

L'indagine per omicidio stradale

Passano due anni e quei genitori ora rischiano di finire a processo. Secondo i pubblici ministeri incaricati del caso, il seggiolino del bimbo non era stato assicurato bene al sedile posteriore dell'auto, circostanza che avrebbe contribuito al decesso del piccolo. Ma per i consulenti nominati dalla procura, le responsabilità dell'incidente sarebbero da attribuire al conducente dell'altra vettura: è indagato per omicidio stradale. L'avviso di garanzia, con la stessa ipotesi di reato, è imputato anche ai genitori del piccolo. I giudici dovranno decidere se richiedere il processo per la coppia, ancora sotto choc per la perdita prematura del loro primogenito. La battaglia legale tra le parti coinvolte si consumerà a suon di perizie e memorie difensive. Sullo sfondo, una tragedia che non troverà né pace né giustizia in un'aula di tribunale.