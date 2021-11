Il segreto di Fedez, l'hijab di Ghali e il Po: quindi, oggi...

- e niente, oggi va così: scopriamo da Pelosi, Ocasio Cortez e Sturgeon che “il cambiamento climatico è un tema femminista”. Sarà perché “ambientalisto” sarebbe cacofonico?

- mi fa sorridere l’idea che Daniel Ortega, dittatore del Nicaragua, definisca l’Ue un continente “pieno di nazisti”. La morale è sempre quella: alla fine della fiera, c’è sempre qualcuno più antifascista di te

- volevo solo farvi notare che dopo essere andata col jet privato alla riunione ambientalita di Cop26, Ursula von der Leyen ieri ha detto “sì” (come l’uomo Del Monte) al nucleare in Ue. Cosa diranno i nostri amici green?

- tra i progetti del Pnrr la modifica del corso del Po per alcuni chilometri. Domanda: al di là di possibili conflitti di interesse, a che diavolo serve deviare un pezzo di fiume così a uffa?

- ehm, domanda delle domande. Dopo aver letto il pezzo sull'arrivo in tutti i negozi del nuovo hijab per uomini, creato da Benetton e firmato da Ghali, tornate a guardare il video della lite con Salvini. Ma il nostro cantante lo stava indossando a San Siro?

- Di Maio ha nominato un Inviato speciale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per i diritti umani delle persone Lgbtiq+. Ora, sinceramente: ma a che diavolo serve?

- Al Paris Saint Germanin se le danno di santa ragione. Una centrocampista (calcio femminile) è stata arrestata perché accusata di aver assunto alcuni signori per prendere a sprangate la compagna di squadra Kheira Hamraoui. A causa delle ferite, la vittima ha dovuto saltare la partita di Champions League e a sostituirla è stata, guarda caso, la compagna ora in manette.

- A Vienna l’hanno pensata lunga: per incrementare il numero dei vaccinati, un bordello cittadino offre 30 minuti gratis nella Sauna in compagnia di una “signorina a scelta”. Il mondo è un luogo meraviglioso

- Fedez compra un dominio per un sito sulle elezioni del 2023. E tutti lì a chiedersi se si candiderà: farebbe bene, dico io, così capisce in un amen che una cosa è fare il portavoce del ddl Zan e un'altra e conquistare dei voti. Unica incognita: se dovesse cadere il governo, dovrebbe cambiare la data per le elezioni anticipate. Vabbé, dettagli. Quel che è certo è che da diverse ore non si fa che parlare di questa cosa. Lui però non ha detto nulla do nulla di ufficiale. O voleva tenere il segreto. O ci sta prendendo tutti in giro