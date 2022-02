"Siamo trasgressivi". E Giletti mette lo smalto a Gasparri

La trasgressione da Sanremo arriva anche nello studio di Non è l'Arena, programma in onda la domenica su La7. Il conduttore Massimo Giletti ha avanzato una richiesta ben precisa, ovviamente con toni ironici e scherzando su un tema che comunque ricopre una certa rilevanza nel mondo dello spettacolo: " Vorrei fare una cosa, una proposta. Vogliamo essere trasgressivi? ". Una richiesta fatta con uno smalto di colore azzurro tra le mani e indirizzata a Maurizio Gasparri. Un modo per convincere il senatore, visto che il colore azzurro richiama al partito Forza Italia.

Gasparri inizialmente, seppur sorridendo, si era mostrato perplesso e aveva rifiutato la proposta di Giletti. Alla fine però il senatore è stato al gioco ma è arrivato a un compromesso: per " motivi di cortesia " si è fatto mettere lo smalto sul palmo della mano e non su un'unghia. La scena simpatica ha visto poi l'ingresso di Vladimir Luxuria e Luca Telese nel dibattito, provando a convincere Gasparri a farsi mettere lo smalto sull'unghia. Tentativi che però sono caduti nel vuoto sia per la resistenza del senatore sia per l'alt di Giletti. " Non possiamo forzare, è una violenza di genere ", ha commentato il conduttore con una risata.

Così Giletti ha messo lo smalto sul polpastrello del mignolo della mano destra di Gasparri. " Ho anche quello rosso. Non le piace? ", ha aggiunto al termine del gesto. Immediata la replica del senatore: " No no... Forza Italia, come Forza Italia ". Gasparri però, finita "l'operazione", ha capovolto la mano e ha rischiato di sporcare l'abito che indossava. Anche in questo caso Giletti ha commentato con simpatia: " Attento che si sporca. Non è abituato allo smalto... ". A quel punto Vladimir Luxuria gli ha dato un consiglio, invitandolo a scuotere la mano per far asciugare lo smalto: " Ogni volta che si arriva a un punto della trasgressione poi bisogna andare anche oltre ".