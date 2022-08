"Siete delle m...". La moglie di Berardi pubblica la foto dei ladri entrati in casa dei genitori

Raid in casa Berardi nella serata di venerdì. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione dei suoceri del calciatore Domenico Berardi mentre sua moglie si trovava al mare col figlio e con i suoi genitori. La notizia è stata data Francesca Fantauzzi, che ha condiviso una storia con le immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza: " Questa è una storia per i nostri amici ladri che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che siete delle merde, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla polizia ".

La casa è stata messa a soqquadro alla ricerca di un bottino che, evidentemente, non è stato trovato. I ladri hanno frugato in ogni stanza dell'abitazione, ribaltando cassetti nel vano tentativo di trovare preziosi oppure oggetti di valore. Stando a quanto registrato dalle telecamere, il blitz dovrebbe essere iniziato attorno alle 22.45 nell'abitazione di Sassuolo, in provincia di Modena. Oltre ad aver postato uno screenshot tratto dal video delle telecamere di sorveglianza Francesca Fantauzzi si è sfogata anche tramite video in altre storie, sottolineando l'assurdità del raid: " Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno, come non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso? ".

Probabilmente, come spesso accade, i malviventi seguono i movimenti delle loro vittime tramite i social e agiscono nel momento in cui sono sicuri che queste non si trovano in casa, sapendo di agire completamente indisturbati. Ormai, tutti i personaggi condividono la loro posizione su Instagram, lasciando intendere che la casa resta sguarnita. Non è la prima volta che i ladri utilizzano questo sistema, è già accaduto anche a Diletta Leotta, solo per menzionare uno dei tanti volti famosi ad aver ricevuto visite indesiderate nella propria abitazione. Nelle ultime settimane, inoltre, Domenico Berardi è anche attenzionato dalla Federcalcio per il suo comportamento e rischia un provvedimento disciplinare per aver avuto un violento alterco con un tifoso.