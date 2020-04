Sileri: "Vaccino anti-Covid sarà obbligatorio". 5S sul piede di guerra

Su una cosa, tutti sembrano essere d'accordo: il coronavirus sarà sconfitto quando si troverà un vaccino. L'ultimo a ribadire il concetto è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che, ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia, ha parlato dell'emergenza stanitaria che da mesi sta piegando l'Italia. " Con il vaccino sconfiggeremo questo virus ", ha affermato Sileri. Poi ha aggiunto: " Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio. Una volta che saranno garantite efficacia e sicurezza del vaccino, dovremmo avere una copertura tale per non far più contagiare nessuno ".

Da mesi, nei laboratori di tutto il mondo i ricercatori sono al lavoro per trovare un vaccino. Pochi giorni fa, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile sull'emergenza coronavirus, il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, aveva annunciato: " Il vaccino sta facendo un percorso a tempi record, credo si possa essere fiduciosi di ottenere qualcosa in tempi straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto ". Il professore aveva poi sottolineato che " non possiamo ancora fare previsioni ma i tempi saranno più rapidi " del solito. Tutto il mondo aspetta quindi un vaccino che possa battere una volta per tutte Covid-19 e far tornare le persone alla loro vita.

