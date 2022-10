"Qui ci scappa il morto". Rissa choc con spranghe e martelli a Torino

Una rissa in strada con spranghe e martelli. Ancora una volta, violenze e degrado nelle periferie di Torino. L'episodio avvenuto nelle prime ore di oggi, 10 ottobre, nel quartiere barriera di Milano, è stato solo il più recente di un elenco ormai lungo. In via Sempione, come documentano alcuni scatti realizzati da un residente, si è consumata un'impetuosa zuffa tra sette-otto persone. Dall'iniziale scontro fisico all'escalation, il passo sarebbe stato molto breve se non addirittura immediato. I contendenti, così, hanno iniziato a fronteggiarsi brandendo oggetti atti ad offendere.

La rissa avvenuta all'alba

In una serie di foto pubblicate in rete da Verangela Marino, capogruppo torinese di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6, si vedono le movimentate sequenze della rissa. In un fermoimmagine, in particolare, un soggetto coinvolto nello scontro agita un martello. Nel parapiglia avvenuto in mezzo alla strada è stata danneggiata anche una vettura, probabilmente colpita dall'auto usata da alcuni partecipanti al tafferuglio notturno. Al momento non sono note le generalità dei contendenti, che si erano dati alla fuga prima che le forze dell'ordine, allertate da alcuni residenti, sopraggiungessero. Al loro arrivo, i militari non avevano potuto fare altro che ascoltare i testimoni e il proprietario della vettura devastata, in attesa che questi sporga denuncia.

La denuncia di Fdi

L'ennesimo episodio violento è stato denunciato sui social dall'esponente locale di Fratelli d'Italia, Verangela Marino, che su Facebook ha rilanciato alcune immagini della rissa e ha chiamato in causa il sindaco della città sabauda, Stefano Lo Russo. " Questo è ciò che è accaduto stamattina intorno alle 5.30 nel quartiere Barriera di Milano precisamente in via Sempione. Si è verificata l'ennesima rissa scatenata da alcuni soggetti che hanno deciso dopo aver trascorso una bella seratina al locale 'Narghilè', luogo conosciuto dalle forze dell'ordine per continui problemi di ordine pubblico, di affrontarsi in strada con spranghe di ferro e martelli, devastando oltretutto un'auto parcheggiata regolarmente ", ha denunciato la capogruppo del partito meloniano.

" Come capogruppo di Fratelli d'Italia mi domando che cosa debba ancora succedere su questo territorio, affinché vengano presi dei seri provvedimenti da parte della città circa queste attività commerciali aperte h24 solo fonte di spaccio, risse, degrado, e bivacco ", ha proseguito l'esponente locale di centrodestra, esortando poi il sindaco Pd: " Signor primo cittadino bisogna porre fine a tutte queste situazioni vergognose, prima di trovarci di fronte una scena raccapricciante di un morto. I cittadini meritano risposte, sicurezza, legalità a partire proprio da queste attività a cui è stata rilasciata una licenza di ordine e sicurezza pubblica, auspico che a breve con il nuovo governo possano essere presi dei seri provvedimenti in merito al fine di permettere ai cittadini il dovuto riposo, e soprattutto la sicurezza e la legalità dovuta ".

Torino, l'allarme sicurezza

A Torino, nelle scorse settimane, un uomo di origini senegalesi era stato accoltellato al culmine di un litigio, nei pressi di un bar. E a inizio luglio scorso si era consumata un'altra violenta rissa tra stranieri, tra pugni e coltelli. Anche in quel caso, a denunciare l'accaduto era stata la capogruppo Fdi Marino.