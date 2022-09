SisalTipster, una squadra di esperti per la community dello sport

Mettere a disposizione degli appassionati informazioni e competenze, all'interno di una community digitale competente con la passione per lo sport: è SisalTipster, il nuovo progetto editoriale di Sisal che nasce e si sviluppa con una piattaforma social che sarà attiva su Instagram, Twitter, TikTok e Telegram analizzando il mondo dello sport da punti di vista unici e prende il nome dal termine inglese “tipster” che significa “informatore”.

Obiettivo: permettere a tutti di avere informazioni precise, inedite e utili sui più importanti avvenimenti sportivi, come ha spiegato alla presentazione con la “regia” ironica e divertente di Piero Chiambretti, il Betting manager di Sisal Massimo Temperelli: “Il calcio la fa da padrone, ma anche gli altri sport avranno l'opportunità di essere mostrati e condivisi allo stesso modo a tutti gli appassionati. SisalTipster è una piattaforma che va sui mezzi digitali con un linguaggio moderno, semplice e immediato, analizza aspetti concreti e soprattutto quello che dovrà accadere nelle gare. Sarà un aiuto per gli appassionati che potranno seguire meglio quello a cui vogliono assistere”. Un modello innovativo che si ispira a quello del bar sport e si rivolgerà in maniera quasi esclusiva agli appassionati, senza fornire alcuna indicazione sulle scommesse sportive.

A far parte della squadra di “informatori” sono cinque volti noti del mondo dello sport: l'ex capitano dell'Inter femminile Regina Baresi, i giornalisti di Sky Gianluca Di Marzio e Fabio Caressa, il giornalista di Dazn Stefano Borghi e il telecronista e youtuber Federico Marconi. Ciascuno di loro creerà i propri contributi con approcci di analisi differenti, rappresentato nella loro diversa T-Quality, il sigillo di garanzia dei tips e delle informazioni sportive che unisce l’esperienza di Sisal e le solide competenze della community SisalTipster. Regina Baresi sarà il "Tattico", Di Marzio il "Game Analyst", Caressa il "Professore", Borghi lo "Storico" e Marconi il "Ponderatore".

Esperti che offriranno competenza, affidabilità ed autorevolezza nella veste di tipster, fornendo informazioni veloci e precise, mettendo a disposizione di tutti gli appassionati una community che offre notizie, statistiche, curiosità e analisi create ad hoc da specialisti del mondo sportivo, in questo caso il calcio. Punti di vista unici ma complementari fra loro, a disposizione della community, basati su esperienze dirette e competenze solide, per restituire agli appassionati quella dimensione collettiva e di confronto che da sempre alimenta l'amore per lo sport.

"SisalTipster ha l'obiettivo di mettere a disposizione degli appassionati informazioni e competenze per arricchire ulteriormente l'intrattenimento offerto dagli avvenimenti sportivi - ha spiegato Francesco Durante, ceo di Sisal - e lo fa con strumenti e linguaggi del mondo digitale, quindi utilizza le piattaforme digital per favorire la creazione di una community che ha come collante la grande passione per lo sport“.

LA SQUADRA DI SISALTIPSTER

Il Tattico – Regina Baresi

Ex capitano dell’Inter femminile, e oggi nota opinionista, grazie al suo passato agonistico, è il Tattico ideale, figura che conosce gli schemi e le dinamiche di gioco. Sempre lucida e attenta a ogni dettaglio tecnico, fornisce le sue interpretazioni basandosi sulle strategie degli allenatori e sulle caratteristiche dei giocatori schierati.

Il Game Analyst – Gianluca Di Marzio

Tra i volti più conosciuti del team di Sky Sport, è un punto di riferimento per tutte le tematiche relative al calciomercato: una vera e propria autorità quando si parla di informazione calcistica. La passione per i numeri, le statistiche e i dati, fanno di Gianluca Di Marzio il Game Analyst per eccellenza.

Il Professore – Fabio Caressa

Voce narrante delle vittorie dell’Italia ai Mondiali 2006 e agli Europei 2021, nonché grande conoscitore del calcio nazionale e internazionale. La sua carriera, le sue competenze, la sua curiosità fanno di Fabio Caressa il Professore: esperto dell’attualità sportiva, fornisce le news più recenti, la condizione fisica e lo stato di salute degli atleti, proponendo sempre una lettura personale ed originale di fatti e protagonisti.

Il Ponderatore – Federico Marconi

Volto emergente del panorama sportivo italiano, telecronista di DAZN, offre analisi ricche di passione e competenza. Youtuber e streamer molto apprezzato dagli appassionati, unisce l’analisi dei dati all’imprevedibilità tipica del calcio. Federico Marconi pesa ogni aspetto di un evento sportivo, analizzando pro e contro, proprio come fa un vero Ponderatore.

Lo Storico – Stefano Borghi

Telecronista premium di DAZN, Stefano Borghi racconta il calcio con eleganza e passione. Incarna lo Storico, figura che attraverso avvenimenti e aneddoti del passato, analizza in maniera più dettagliata i grandi eventi sportivi del presente. È lui la voce che racconta le esultanze più famose ed emblematiche del mondo del calcio, attraverso la serie Podcast “VAMOS! Esultanze che hanno fatto storia by SisalTipster”, disponibile a partire dal 17 ottobre.