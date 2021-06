La rivelazione in tv: "So chi ha preso Denise e dove..."

Nella puntata andata in onda ieri, in cui si parlava del caso di Denise Pipitone, un uomo ha affermato di sapere che ha rapito la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, in Sicilia, nel 2004. Il misterioso investigatore, che si è occupato di Denise fin dal momento della sparizione, è stato intervistato dall’inviata della trasmissione. Il testimone ha fatto una rivelazione clamorosa: ha detto che Denise sarebbe stata presa, spiegando come Jessica Pulizzi, figlia del padre naturale della bimba scomparsa, dopo essere andata al mercato, avrebbe portato con sé Denise. Quindi l’avrebbe prelevata dall’abitazione della nonna, dove era stata vista per l’ultima volta.

La bambina conosceva Jessica ed ecco spiegato il motivo per cui nessuno si è accorto di nulla. Questa testimonianza, adesso, va chiaramente verificata. Anche se si tratta di una ricostruzione verosimile, suffragata da alcune intercettazioni, non ci sono riscontri ufficiali. Intanto, sempre in televisione, nell’ultima puntata della trasmissione Chi l’ha visto?, l’ex pubblico ministero Maria Angioni, recentemente iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di false dichiarazioni, ha raccontato al telefono con l’inviata della trasmissione cosa è accaduto. “Mi hanno contestato - ha spiegato Angioni, che ha chiesto l’archiviazione immediata per queste accuse - che quando mi hanno sentita il 3 maggio, senza darmi i documenti che avevano, infatti io l’ho lamentato, avrei detto delle cose un po’ discordanti da come risulterebbero dalle carte. Quindi io oggi sono riuscita, grazie al fatto di essere indagata, a poter depositare richiesta di copia di tutti i documenti” .