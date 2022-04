Sole, vento e pioggia: come cambia il meteo a Pasqua

Più che in due, l'Italia potrebbe essere divisa a "tre quarti" dal punto di vista meteo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Al Centro-Nord e fino alla Campania, le condizioni saranno stabili e soleggiate con un po' di vento da nord e clima fresco anche se i cieli saranno tersi e limpidi. Discorso diverso per l'estremo sud, segnatamente per Puglia, Calabria e Sicilia dove una perturbazione nord africana provocherà piogge anche intense sull'Isola e una giornata di Pasqua decisamente instabile e a tratti perturbata.

"Apice del caldo, poi il calo"

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo.it ha annunciato un calo delle temperature anche di 10°C tra sabato e domenica. " Dopo una parentesi simil estiva e massime fino a 27°C - afferma - avremo un netto calo delle temperature nel periodo pasquale, seppur con prevalenza di sole. Nelle prossime ore raggiungeremo l'apice del caldo con valori tipici di maggio, poi gradualmente dalla Santa Pasqua le temperature si riporteranno intorno alle medie di marzo: un passo indietro di due mesi ". Infatti, per la giornata di oggi e quella di sabato 16 aprile le condizioni saranno ancora discrete ovunque seppur con le prime nubi in arrivo sulla Sicilia e al Sud, come testimoniano anche le immagini sempre aggiornate del satellite. Come ha detto l'esperto, però, dalla serata i venti ruoteranno da nord e dal caldo si passerà a un clima molto fresco su gran parte del nostro Paese.

Cosa accadrà a Pasqua

Nel dettaglio, quindi, la giornata di domenica 17 aprile vedrà bel tempo al Centro-Nord dove sarà soleggiato ma con venti tesi settentrionali. Temperature massime ovunque inferiori ai 20 gradi e comprese mediamente tra 11 e 19 gradi. Meteo diverso, come accennato, al Sud e sulla Sicilia con piogge sparse, più probabili ed intense tra Calabria e Sicilia. Anche su queste aree, il clima si farà via via più ventoso e più freddo rispetto ai valori attuali pienamente primaverili ovunque.

Il meteo di Pasquetta

Nel giorno del Lunedì dell'Angelo, 18 aprile, il minimo di bassa pressione si sposterà verso la Grecia: per questo motivo, le correnti gireranno da Maestrale su buona parte delle regioni centro-meridionali con raffiche intense, in particolare su medio e basso Adriatico, Ionio e Sicilia, con punte fino a 80 km/h. Sarà, però, totalmente soleggiato al Nord, al Centro e al Sud eccetto che in Calabria e Sicilia dove saranno possibili residui acquazzoni soprattutto nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio, l'alta pressione tornerà anche su queste zone e le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente.

La tendenza per i prossimi giorni

Il bel tempo dovrebbe durare fino a mercoledì 20 aprile: da giovedì, infatti, un nuovo vortice dovrebbe fare il suo ingresso nel Mediterraneo provocando piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud e sul Nord-ovest. Clima asciutto al Nord-est e sulle regioni adriatiche settentrionali. Vista la distanza con l'evento, però, sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.