Sorelle 90enni narcotizzate e rapinate in casa. Morta una delle due

Narcotizzate, picchiate e poi rapinate in casa. Una mattinata da in cubo per due sorelle ultranoventenni di Fidene (Roma) vittime di un terribile agguato da parte di uno o più malviventi. La più anziana, Maria P., 92 anni, è morta per le ferite riportate alla testa. L'altra, 89 anni, è ancora ricoverata in ospedale sotto choc. Sulla vicenda indagano gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara e gli investigatori della Squadra Mobile.

L'orrore sulle anziane

Non è ancora chiara la dinamica del drammatico accaduto. Le anziane, conviventi in un appartamento di via Val Maira, a Fidene, sono state ritrovate 48 ore dopo il tremendo raid. Ad allertare i vigili del Fuoco è stata la figlia di una delle due sorelle, preoccupata dell'assenza prolungata della madre. Quando gli operatori del 115 hanno fatto irruzione sul posto della segnalazione, le ultranovantenni versavano in condizioni disperate. La più giovane, fortemente provata dall'agguato, vagava in stato di choc per la casa. L'altra, di 92 anni, era distesta al pavimento con una profonda ferita alla testa. Maria, l'anziana colpita al capo, è stata trasportata dapprima all'ospedale Sant'Andrea poi, al Pertini dove è deceduta poco dopo. Ad ucciderla, oltre alle violenti percosse, potrebbe esser stato lo spavento.

La rapina

Da una prima attività di sopralluogo non sono emersi segni di effrazione né alla porta d'ingresso dell'abitazione né alle finestre. Per certo, però, la casa è stata messa a soqquadro con l'intenzione di trafugare preziosi o contanti. L'ipotesi più probabile è che abbiano aperto a un malvivente - forse con un complice - ignare di quanto sarebbe accaduto. Qualcuno le ha ingannate spacciandosi per un funzionario di una compagnia per la fornitura di utenze domestiche? Le hanno seguite? Domande ancora irrisolte a cui stanno tentando di dare una risposta gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara e gli investigatori della Squadra Mobile. Gli inquirenti stanno ascoltando i vicini di casa delle due anzian nel tentativo di ricostruire la dinamica della brutale agressione. Al momento, purtroppo, si brancola nel buio.