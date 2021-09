Quei "palazzi dell'orrore" contesi da africani ed europei dell'Est

Milano. Scantinati scalcinati trasformati in stanze da letto, rifiuti sparsi ovunque e materassi che poggiano su pavimenti sudici. Due edifici dismessi che si sono trasformati in rifugi di fortuna per extracomunitari nordafricani e dell'Europa dell'Est, che ogni giorno entrano ed escono scavalcando il cancello. Una situazione che peggiora di anno in anno senza che qualcuno intervenga.

A denunciare la situazione di degrado in via Sbodio, zona Lambrate, è l'europarlamentare e consigliere comunale del capoluogo lombardo Silvia Sardone: "Alla sinistra piacciono così tanto gli abusivi che sono disposti a lasciare interi quartieri di Milano nell'insicurezza più totale". Le foto scattate pubblicate sulla pagina Facebook dell'europarlamentare sono eloquenti: cumuli di spazzatura, vestiti abbandonati, stoviglie sporche sul pavimento in assenza di tavoli. E due veri e propri "muri" di erbacce, alte quasi due metri, che crescono ai lati del passaggio che dai cancelli conduce ai portoni. L'eurodeputata la definisce "una centrale dell'orrore e dell'illegalità", dove da tempo gli abitanti del quartiere denunciano la presenza di spacciatori che gravitano attorno agli edifici fatiscenti. Al sopralluogo ha partecipato anche Gennaro Capasso, candidato nel Municipio 3 con la Lega: " Moltissimi cittadini, me compreso - ha commentato - segnalano al Comune queste occupazioni da parecchio tempo, eppure nessuno si è preoccupato né di sgomberare gli immigrati abusivi né di mettere in sicurezza gli edifici. Forse alla sinistra fa più comodo tenere degrado e illegalità lontano dai salotti del centro? ".

A inizio giugno, proprio Sardone aveva denunciato una situazione simile in Scalo Farini, dove si trova una baraccopoli abitata da cittadini cinesi, compresi bambini costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie insostenibili. Un'area che il Comune dice di voler riqualificare, senza che finora le promesse si siano trasformate in fatti. Già allora Sardone aveva criticato la giunta: " Com’è possibile che il Comune non sappia nulla di questa città nella città molto organizzata che si sta ingrandendo sempre di più? Come al solito il sindaco e la sua giunta preferiscono nascondere la sabbia sotto il tappeto e tutto ciò è che è lontano dai riflettori per loro non conta "