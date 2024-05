Bolzano, spazio aereo chiuso: in fiamme stabilimento di Alpitronic, azienda che produce colonnine di ricarica per le auto elettriche

Maxi incendio a Bolzano nella sede di Alpitronic, azienda che produce colonnine di ricarica per le auto elettriche: le proporzioni sono così importanti da aver fatto scattare tutte le misure di sicurezza da parte della Protezione Civile oltre alla chiusura dello spazio aereo sopra il capoluogo. Sul posto sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile: è presente anche l'Agenzia provinciale per l'Ambiente e la Protezione del Clima per il prelievo, a scopo precauzionale, di alcuni campioni che andranno analizzati per verificare la presenza di eventuali residui prima di dare l'ok al ripristino delle normali attiività quotidiane. Per spegnere l'incendio i Vigili del Fuoco hanno dovuto prelevare anche l'acqua dal vicino fiume Isarco.

L'avviso ai cittadini

" A Bolzano a causa di un incendio sono presenti fumi intensi. Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre, e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione ", avverte la Protezione Civile. La sede si trova in via di Mezzo ai Piani: l'allarme è scattato poco dopo le 9, al momento l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Una nube di fumo è visibile sulla città, per motivi di sicurezza è stata evacuata una scuola che si trova nell'area. Al momento non è nota la presenza di eventuali feriti: l'incendio sarebbe scoppiato su un'area dove sono in corso lavori di ristrutturazione per poi allargarsi velocemente alle aree immediatamente circostanti.

Sul posto sono arrivati anche il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e l'assessore Luis Walcher. Con un nuovo aggiornamento intorno alle ore 11, la Protezione Civile ha fatto sapere che in base alle condizioni meteorologiche " la nube di fumo si sta sollevando verticalmente e quindi non rappresenta un pericolo immediato" .

La nota del Comune

" In mattinata si è sviluppato un grosso incendio in zona artigianale ai Piani. La situazione è sotto controllo e l'unica precauzione da adottare è di tenere chiuse nelle vicinanze porte e finestre e di spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell'Agenzia dell'Ambiente": è questa la nota del Comune di Bolzano che rassicura così la popolazione. " Seguiranno aggiornamenti. A causa dell' incendio, ai Piani si è alzata una grossa nube di fumo, ben visibile sopra la città ".

Cos'è Alpitronic

Come detto, l'azienda si occupa di sviluppare e implementare una tecnologia di ricarica rapida (CC) efficiene e sostenibile. la sede principale è Bolzano ma si trova anche a Bologna dove è presente un centro di ricerca e sviluppo su software, hardware e sicurezza informatica; a Bergamo ecco l'ufficio di assistenza da remoto 24 ore su 24 e a Monaco di Baviera dove si trova un altro centro di ricerca e sviluppo. Negli Stati Uniti la sede è a Charlotte, Carolina del Nord. Alpitronic occupa attualmente oltre 700 persone, ha una linea di prodotti Hypercharger ed è considerata tra le più efficienti al mondo.

un emblema del modello da seguire

A febbraio è stata visitata anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il quale ha sottolineato l'impegno per sostenibilità e green economy definendola "".