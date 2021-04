Spaventoso incidente sulla Statale fa due morti: il video choc del camionista

Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto in Puglia nella mattinata di oggi, venerdì 30 aprile, sulla statale 16, l’Adriatica, tra Brindisi e Bari. Il bilancio è di due morti e un ferito. L’impatto fatale si è verificato all’altezza di Fasano. Due le vetture coinvolte nel tragico incidente ripreso in un video registrato sul telefonino da un camionista che viaggiava sulla corsia opposta.

L'incidente mortale: l'auto viaggiava in contromano

Secondo i primi accertamenti l’auto sulla quale viaggiavano le due vittime anziane, marito e moglie, proseguiva in contromano sulla carreggiata nord. Improvvisamente si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura, dove a bordo vi era un ragazzo che è poi rimasto ferito a una gamba. Sembrerebbe in modo non grave. Il giovane non sarebbe riuscito a evitare il violento incidente che ha portato alla morte dei due anziani. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia la Polizia stradale che i vigili del fuoco.

Un camionista che stava viaggiando sulla corsia opposta è riuscito a riprendere la scena dell’incidente con il suo cellulare. Subito è stato chiesto l'intervento del 118 lungo la statale da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto costato la vita ai due coniugi. Secondo una prima ricostruzione sembra che la Hyundai guidata dall'anziano che viaggiava con la moglie abbia imboccato la strada Statale 16 contromano finendo per scontrarsi in modo frontale, all'altezza appunto di Fasano, nel Foggiano, contro una Mini alla cui guida si trovava un giovane. L’anziana coppia sarebbe morta sul colpo. Infatti, quando sono giunti i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del marito, alla guida dell’auto, e della moglie. Il conducente dell’altra vettura è stato invece soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Perrino di Brindisi. L’uomo, che stava viaggiando sulla corsia di sorpasso, non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Avrebbe riportato la frattura di una gamba e diversi traumi, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Il video in mano alle forze dell'ordine

Il video verrà preso in esame dalle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e soprattutto di capire perché l’uomo abbia imboccato la statale in contromano in località L'Assunta, a Monopoli. Fattore che ha portato poi al tragico evento. In seguito all’incidente è stata chiusa provvisoriamente la corsia in direzione Bari, al km 858,600, nel comune di Fasano, per poter permettere ai pompieri di estrarre i corpi dalle lamiere ed eseguire tutti i rilevamenti del caso necessari alle indagini. Il traffico veicolare diretto verso il capoluogo pugliese è stato deviato presso lo svincolo Fasano Savelletri Centro Commerciale. Sul posto sono arrivate, oltre alla Polizia stradale e ai vigili del fuoco, anche le squadre Anas, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.