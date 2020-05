Gli spazi, le lettere e le frecce. Chi è davvero "Aisha" Romano

La scrittura di Silvia Romano (qui la foto dei suoi appunti) appare tonda e piuttosto grande, lo spazio sul foglio totalmente riempito è espressione tipica di chi possiede forte recettività, voglia di espandersi e d’investire la propria energia vitale in attività dinamiche (vedi gesto pressorio marcato sulla carta), situazione che le permette di affrontare circostanze faticose sia a livello operativo che morale. Il bisogno di espansione e di prodigarsi a servizio degli altri, in modo fattivo e senza mezzi sofisticati, è dato dalla semplificazione delle lettere, nota che sembra una necessità finalizzata alla compensazione del bisogno di saturare un vuoto affettivo.

La cosa è abbastanza comune nei giovani d’oggi che, delusi da una società incompresa o da affetti familiari poco attenti ai loro effettivi bisogni, si lasciano prendere dal desiderio, di natura idealistica, di evadere verso lidi apparentemente più promettenti. In questo senso l’Africa è un luogo che sembra appagare le loro aspirazioni per una realizzazione e un’autonomia forse solo illusoria, ma ugualmente ricercata (vedi assenza di allunghi sia superiori sia inferiori nelle lettere). Infatti, chi ha scritto questi foglietti pare portato più a scappare da una realtà che non ad inseguire un ideale. La continua ripetizione di accessori, quali frecce, puntini ripassati e trattini a inizio paragrafo, unitamente all’addossamento ripetuto di lettere vicine tra loro, mettono in luce un’ansia esistenziale che va ad aumentare il disagio interiore della scrivente, la quale comunque non riesce a colmare la necessità di essere utile né di accettare la realtà per quella che è. La grafia tonda, alta nelle lettere minori e l’addossamento ripetuto delle lettere tra loro, fanno emergere un tratto di personalità dipendente e con una scarsa resistenza allo scontro frontale.



Evi Crotti

Psicopedagogista, scrittrice, esperta di grafologia (Accademia Grafologica Crotti)