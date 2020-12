Spostamenti e visite ad amici: a Natale si rischia una stangata di multe

L'Italia questa mattina si è svegliata in zona rossa. Partono da oggi le misure restrittive intraprese dal governo per tenere sotto controllo la curva dei contagi nel periodo delle festività e per tentare di arginare la terza ondata che potrebbe presentarsi nel mese di gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento tra Regioni e da o per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde casi fuori dalla propria Regione. La zona rossa limiterà le libertà degli italiani il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Saranno comunque consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità. Dalle ore 5 alle ore 22 si potrà fare visita a parenti e amici, muovendosi massimo in 2 all'interno della vettura: i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e i conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Ma attenzione: si rischia una stangata di multe.

Sarà possibile svolgere l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale. Resteranno abbassate le serrande di negozi, centri estetici, bar e ristoranti (consentito l'asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio senza restrizioni). Aperti invece supermercati, beni alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Per muoversi a piedi o con qualsiasi mezzo è necessario portare con sé un'autocertificazione (clicca qui per scaricare il modulo) da esibire o compilare in caso di eventuali controlli. Nei giorni scorsi è stato specificato che comunque non bisogna indicare il nome delle persone da cui si sta andando: i cittadini, per motivi relativi alla privacy, non sono tenuti a specificarlo. Tuttavia, come già detto in precedenza, l'ombra di multe pesanti sarà protagonista in questo periodo di Natale.

Ecco chi rischia le multe

Le sanzioni previste per chi non rispetta i divieti vanno dai 400 ai mille euro, che verranno ridotte se il pagamento avverrà entro 5 giorni. E potranno essere aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. La circolare inviata dal capo di gabinetto del Viminale ai prefetti raccomanda " efficaci servizi per garantire la corretta osservanza delle misure " e per evitare violazioni alle restrizioni alla mobilità, situazioni di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento personale. Gli agenti in campo - tra carabinieri, finanzieri, vigili urbani e militari dell'Esercito - saranno circa 70mila. Il capo della polizia Franco Gabrielli ha chiesto di adottare un " approccio comprensivo e improntato al buonsenso ", pur mantenendo " particolarmente scrupolosi " i servizi di sorveglianza.

Sono stati previsti posti di blocco ai caselli, nelle aree di servizio e in tutti gli snodi della viabilità all'ingresso e all'uscita delle città. Le forze dell'ordine possono svolgere le verifiche anche dopo il controllo sul posto e hanno la facoltà di disporre il rientro al luogo di partenza per chi non ha osservato le norme. Saranno inoltre chiamati a vigilare sul rispetto delle misure all'interno dei locali. La polizia ferroviaria e i carabinieri garantiranno il distanziamento sociale a bordo dei treni. Da non escludere il senso unico pedonale in alcune città al fine di gestire i flussi di persone: in questo caso le pattuglie della polizia municipale, attraverso i megafoni, potrebbero ricordare ai pedoni le disposizioni anti-Coronavirus in vigore.