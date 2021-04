Nuove prove sul caso Grillo: slitta ancora la chiusura delle indagini

Sul caso Ciro Grillo continuano a emergere ulteriori dettagli e indiscrezioni. Stando a quanto trapela da fonti giudiziarie, il quadro indiziario sarebbe cambiato (per alcuni in peggio, per altri in meglio) tanto che la procura di Tempio Pausania avrebbe riformulato nuove contestazioni ai quattro componenti del gruppetto. Come scritto da Giuseppe Filetto su La Repubblica, il procuratore capo Gregorio Capasso e il sostituto Laura Bassani si sarebbero presi ancora un mese di tempo entro cui depositare in cancelleria un nuovo Avviso Conclusione Indagini Preliminari (il 415 bis), un secondo avviso di garanzia. Successivamente gli avvocati avranno 20 giorni per chiedere ulteriori interrogatori o depositare nuove memorie difensive. Tutto ciò lascia presagire che in tempi brevi sarà difficile aspettarsi un'eventuale richiesta di processo della Procura o di archiviazione. Quanto al pronunciamento del giudice per l'udienza preliminare, se ne potrebbe parlare in estate.

Le novità sul caso Grillo

Il 15 aprile si sarebbe ritenuta necessaria una frenata giudiziaria, proprio in seguito alle dichiarazioni rese dai ragazzi ai magistrati. Ad esempio Corsiglia avrebbe fornito questa sua versione in relazione a quella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019: " Ho avuto un rapporto consenziente con S.J., eravamo solo io e lei, poi mi sono addormentato. Di ciò che è successo dopo io non so niente ". La sua narrazione, qualora fosse confermata, potrebbe rivoluzione quanto ricostruito fino a questo momento: il dettaglio sull'ora in cui avrebbe preso sonno lo potrebbe collocare fuori dal rapporto sessuale di gruppo. Ma c'è di più: il giovane non comparirebbe nelle foto e nei video di gruppo.