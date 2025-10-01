Stabilità politica e disciplina premiano l'Italia

Dalle grandi economie europee arrivano sempre più spesso dati economici più brutti di quelli italiani. Ultimi quelli di ieri dalla Germania, con un'inflazione al 2,4% peggiore delle stime del 2,1%, e con un tasso di disoccupazione fermo al 6,3%, ma con 14mila tedeschi senza lavoro in più. Il Paese è alle prese con una crescita che nel 2025 sarà uguale a zero. La Francia non sta meglio, soprattutto sul fronte dei conti pubblici, con deficit e debito in forte crescita. Mentre in Inghilterra il premier Keir Starmer è impegnato proprio in queste ore nel congresso laburista a trovare argomenti per rilanciare l'economia (ha la peggiore inflazione del G7 e, nonostante i tagli sociali, ha portato il debito al 100% del Pil) e arginare l'avanzata della destra del Reform UK di Nigel Farage. In questo contesto, l'Italia, abituata da lustri a stare nelle retrovie delle classifiche macroeconomiche, ha trovato una buona velocità di crociera. Lo dice il mercato, giudice imparziale, con lo spread, che esprime la differenza di rendimento tra i titoli decennali del debito italiano e quelli tedeschi: ieri un Btp rendeva come un Oat francese e solo 84 punti in più del Bund tedesco. Tre anni fa, prima delle elezioni politiche del 2022, lo spread Btp-Bund era più alto di 160/170 punti, quello con gli Oat di 40 punti.
Miracolo Meloni? Pensarla in questi termini sarebbe sbagliato e pericoloso, perché la strada è assai lunga. Ma ancora più sbagliato è non riconoscere i meriti di questo esecutivo che, alla vigilia del suo insediamento, evocava non poche paure per un'altra stagione di crisi finanziaria. D'altra parte, i problemi economici italiani vengono da lontano. E nessun governo può oggi onestamente promettere di affrontare temi quali salari bassi, produttività ferma, consumi stagnanti, caro alimentare, per tacere del trend demografico che pesa su sanità e pensioni. Non esiste una manovra finanziaria capace di scalare questa montagna. Servono, semmai, due o tre legislature. E due condizioni: la prima è la stabilità politica; la seconda è la disciplina finanziaria. Quando il mercato riconosce queste due qualità in un Paese che si finanzia ogni mese sul mercato, allora riconosce anche, a governo di quel Paese, fiducia e affidabilità. Ed è quello a cui lavora la premier Meloni, in tandem con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Sono stabilità e disciplina che, oggi in Europa, ci mettono davanti a Francia e Inghilterra, nonostante il nostro debito, al 137,9% del Pil, il più alto di tutti: la Francia è a 115,6%; l'Inghilterra sopra il 100%. Quello che conta è la tendenza. Secondo il Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale, di qui al 2030 il rapporto debito-Pil aumenterà in Francia di 30 punti percentuali, di 20 in Uk, di soli 3,9 in Italia. Persino la Germania, tornata a fare debito dopo decenni, crescerà di più, del 16%. Un tale trend si riflette nella spesa per interessi, che già nel 2024 è cresciuta in Italia del 3,2%, meno di Germania (+6,6%) e Francia (+22%).
A ben guardare, una misura come lo spread e un soggetto quale l'Fmi sono tra gli stessi protagonisti della crisi del 2011.Quindi, se quella storia di crisi era vera allora, anche questa rinnovata fiducia nel Paese lo deve essere oggi.
È in questa chiave che il merito deve legittimamente andare a chi oggi conduce governo e politica economica senza sbandare nella tenuta dei conti pubblici. E, soprattutto, senza avere tentazioni o cedimenti elettorali.