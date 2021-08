"Basta stato d'emergenza". E Galli se la ride in diretta

Continuano a tener banco, e non potrebbe essere altrimenti, i temi dello stato di emergenza e del green pass, il documento che da domani sarà obbligatorio per accedere ad alcuni servizi e per poter entrare in determinati locali come ristoranti al chiuso, cinema, teatri e musei. Nel corso della trasmissione di Rete 4 Zona Bianca è andato in scena uno scontro tra il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ed il responsabile del reparto Malattie infettive del Sacco di Milano, Massimo Galli.

"Quelli che vedono il Green pass come una dittatura" è stata la materia su cui gli ospiti del programma hanno discusso. Cacciari, come è nel suo stile, ha espresso un giudizio diretto su quanto sta accadendo in Italia: "C'è un'involuzione della nostra democrazia. Non c'è un pericolo totalitario. Ma l'Italia non può andare avanti a colpi di stato d'emergenza" . Ma Galli non è d’accordo con il pensiero dell’ex primo cittadino di Venezia. Mentre il filosofo pronuncia queste parole, l’infettivologo inquadrato dalle telecamere inizia a sorridere in segno di dissenso.