Quella strage nelle case di riposo: "Morto un ospite su dieci"

Spesso malati e soli, gli anziani sono protagonisti di una tragedia nella tragedia: una vera e propria piaga all'interno dell'emergenza Coronavirus, che vede loro in preda alla solitudine e all'abbandono. A preoccupare seriamente è la situazione nelle case di riposo, dove si muore senza farmaci sperimentali e senza alcun ricovero. Vi abbiamo parlato dell'agghiacciante fatto che si è verificato a Cingoli, località turistica delle Marche: su 40 ospiti di una struttura, di cui la metà non autosufficiente e costretta a letto, 37 sono risultati positivi al tampone. Ed è proprio sulle Rsa che l'Istituto superiore di sanità vuole fare luce: in Italia sarebbero circa 4.500, con 300mila persone ospitate (che hanno in media 85 anni) di cui il 60% soffre di una demenza. L'intento della ricerca è quello di capire qual è la mortalità legata al Covid-19.

Come riportato da La Repubblica, i dati sono da brividi: a Mediglia ci sono stati 62 decessi, a Lodi se ne registrano 50 e a Sassari 25. Fino al 30 marzo sono state censite 250 residenze nel Paese e quelle lombarde hanno visto quasi il 10% degli ospiti morire per il virus. Analizzando le 250 strutture del campione, la media degli ospiti di strutture deceduti è del 4%: la proiezione parlerebbe di migliaia di morti. Ma è molto frequente l'assenza dei tamponi nelle case di riposo: " Alle Rsa è stato scritto di trattare tutti i sintomatici come se avessero il Coronavirus e di procedere all'isolamento dei malati, non c'era bisogno di fare esami ". A spiegare la situazione è Vittorio Demicheli: l'epidemiologo della task force della Lombardia ha avvertito che i decessi vanno contati dopo poiché si potrà capire " quanto il virus ha accelerato la morte di certe persone confrontando i dati di quest'anno con quelli di 3 o 5 precedenti ".

"Ripensare l'assistenza"

Un'altra realtà acclarata è il fatto che spesso il Coronavirus è entrato nelle strutture mediante i dipendenti: non a caso il Ministero della Salute mediante una circolare ha informato che questi lavoratori e gli ospiti che hanno sintomi respiratori devono sottoporsi al test. Roberto Bernabei, geriatra del Gemelli e membro del Comitato tecnico-scientifico della protezione civile, ha assicurato che si tratta di un problema che coinvolge l'intero mondo in quanto si tratta di luoghi colmi di anziani, visitatori e personale: " Le Rsa sono un sostituto della casa, non un ospedale. Non poteva che andare così. Non ci sono colpe, è un fatto che fotografa la realtà ".