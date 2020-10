Lo studio che stravolge tutto: quanti muoiono davvero di Covid

Sarebbero 770 milioni le persone colpite dal Covid-19 a livello globale. Ad affermarlo è stato il massimo esperto di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Mile Ryan, che ha stimato che " circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus ".

È ormai chiaro che i casi di nuovo coronavirus siano maggiori di quelli accertati che, secondo la mappa compilata e aggiornata dalla Johns Hopkins University, hanno superato a livello mondiale i 35,5 milioni di casi. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno parlato di una sottostima dei contagi nel Paese e anche in Italia si è parlato di numeri di anche 10 volte superiori ai pazienti registrati. Ma la stima dell'Oms parla di un numero pari a 20 volte quello ufficiale. L'Agenzia ha chiarito al Corriere della Sera le modalità con cui i ricercatori hanno effettuato il calcolo: " L'Oms ha utilizzato la sieroepidemiologia per comprendere l'entità dell'infezione da Sars-Cov-2. La maggior parte degli studi mostra che la sieroprevalenza risulta inferiore al 10%, ma gli studi sui lavoratori in prima linea e in alcune aree ad alta intensità stimano che sia superiore al 20%. La stragrande maggioranza del mondo, però, rimane a rischio ", si legge nella nota dell'ufficio stampa dell'Oms.

Altre indagini statistiche, però, stimano che possa essere stato contagiato il 5% della popolazione, anche in quei Paesi dove il virus si è diffuso maggiormente. In Italia, l'indagine di sieroprevalenza avviata a maggio dal Ministero della Salute, in collaborazione con Istat e Croce Rossa Italiana, ha dato risultato diversi e molto più contenuti rispetto alle stime dell'Oms. Nel nostro Paese, infatti, sarebbero un milione e 482mila le persone che sono state contagiate dal Sars-CoV-2, un numero pari al 2,5% dell'intera popolazione. E anche nei territori messi maggiormente in ginocchio dal nuovo coronavirus, le stime non raggiungono quelle rivelate da Mile Ryan: in Lombardia, al primo posto per numero di persone contagiate dal virus, si arriva al 7,5%, mentre le Regioni meno colpite sono rimaste al di sotto dell'1%.

Se i numeri fossero quelli rivelati dall'Oms, la letalità del Covid-19 cadrebbe ai livelli di quelli dell'influenza stagionale. Infatti, se rapportati al numero di casi stimati dall'Agenzia, i morti accertati a livello mondiale per nuovo coronavirus (pari a poco più di un milione) rappresenterebbero una percentuale molto più bassa di quella attuale. Ma, in ogni Paese, i decessi sono stati molti di più.