La 19enne romana: "In 2 mi hanno stuprata sulla spiaggia del Circeo"

È stata stuprata durante la notte di Ferragosto da due ragazzi, questa la denuncia choc di una giovane romana di 19 anni, sulla base del drammatico racconto della quale gli inquirenti stanno tuttora conducendo una delicatissima indagine che ha portato per il momento alla denuncia a piede libero dei responsabili.

Il terribile episodio, stando alle scarne notizie fatte filtrare fino ad ora, si sarebbe verificato nella notte intercorsa tra il 14 ed il 15 di agosto nella spiaggia di San Felice Circeo, in provincia di Latina. La vittima, originaria di un quartiere popolare di Roma, secondo quanto riferito da Repubblica, aveva superato con successo l'esame di maturità, e con uno dei due carnefici, di recente laureatosi in giurisprudenza ed anch'egli residente nella Capitale, aveva stretto una relazione.

I tre, dunque, si conoscevano pur non essendosi presentati in spiaggia accompagnati dal medesimo gruppo di persone. La 19enne, che si trovava in compagnia dei suoi amici, si sarebbe allontanata da essi per andare incontro al giovane per cui aveva un debole, accompagnato da un coetaneo, come lui appena laureato in giurisprudenza ed in trasferta al Circeo da Roma per un periodo di vacanze estive.

Stando al racconto fornito dalla ragazza, ad un certo punto i tre si sarebbero incamminati verso un tratto di spiaggia libera nota col nome di "Paglia Verde". Un luogo pericolosamente isolato, nel quale si sarebbe consumata la brutale violenza ai suoi danni. Entrambi i giovani avrebbero abusato di lei a turno, costringendola con la forza a subire un rapporto sessuale.

Terrorizzata e sotto choc per quanto accaduto, la 19enne ha trovato solo successivamente la forza di reagire, decidendo dopo qualche ora di presentarsi al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina), dove è stata sottoposta ad una visita medica ricevendo tutta l'assistenza necessaria.

Una volta ristabilitasi, qualche giorno più avanti, la 19enne ha quindi deciso di sporgere denuncia al commissariato di San Basilio V (Roma), dove ha raccontato agli inquirenti con dovizia di dettagli i drammatici eventi di quella notte. La ragazza ha spiegato che si fidava di quel giovane romano, un dolore doppio visto l'esito della vicenda. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma Martina Tartaglione, hanno dato i primi frutti, dal momento che i due responsabili, ovvero un 25enne ed un 26enne, sono stati identificati e per il momento denunciati a piede libero con l'accusa di violenza sessuale.