Sul Garda riapre la strada di Churchill, l'ottava meraviglia del mondo

Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura il Comune di Tremosine sul Garda (Brescia) ha confermato come giovedì 26 maggio alle 11 riaprirà la Strada della Forra, chiusa per dissesti dal 28 dicembre 2020. Il percorso mozzafiato che si snoda attraverso la gola selvaggia scavata dal Torrente Brasa, dal lago fino a Pieve di Tremosine sul Garda è considerata a ragione una delle strade più belle del mondo. Un intreccio di rupi a strapiombo, tunnel nel buio, gole e piante rampicanti.

La strada di Winston Churchill

Non a caso la Strada della Forra è stata definita da Winston Churchill l’ottava meraviglia del mondo e prima ancora appunto "una delle strade più belle del mondo" da un corrispondente del famoso giornale tedesco Frankfurter Zeitung nel giorno della sua inaugurazione. Le curve che portano dai 65 metri delle sponde del lago ai 423 metri di altezza di Pieve sono amate dai turisti di ogni nazionalità. Dopo la riapertura verrà istituito da subito il senso unico di marcia a salire nelle stesse modalità stabilite negli anni scorsi durante il periodo estivo: senso unico a salire dalle ore 10 alle ore 19, dal km 0 (intersezione con Strada Gardesana) al km 3 (località la Forra). La riapertura arriva dopo interventi importanti che rientrano in un progetto di riqualificazione dell'intera Sp 38 (Tignale-Tremosine) per un investimento complessivo di 7 milioni di euro. Ad investire sulla strada di Churchill è stata la Provincia di Brescia con il presidente Samuele Alghisi, il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Massimo Vizzardi e il dirigente del Servizio strad e l’architetto Pierpaola Archini che ne hanno seguito i lavori negli ultimi mesi.

La Strada della Forra: storia ed aneddoti

La Strada della Forra ha preso forma nei progetti nel 1889. Prima di allora le persone arrivavano a Tremosine sul Garda esclusimanete a piedi, tramite il sentiero Porto Pieve ed altre stradine secondarie mentre le merci raggiungevano Pieve con una rudimentale teleferica. Il progetto fu fortemente voluto da Don Giacomo Zanini, parroco di Vesio, don Michele Milesi, politico locale, Arturo Cozzaglio, progettista e da molti altri personaggi illustri dell'epoca con l'appoggio di Giuseppe Zanardelli, primo ministro. La strada venne ufficialmente inaugurata il 18 maggio 1913 materializzando il sogno vero capolavoro d’ingegneria, fatto di ponti mozzafiato e ripide curve che si tuffano nel Torrente Brasa.

Un set naturale per film e pubblicità

È una location così unica che è stata scelta come set di molti film e pubblicità televisive. Primo fra tutti il film 007 - Quantum of Solace, che vede il protagonista James Bond alle prese con inseguimenti a tutta velocità lungo le curve della Forra. La strada, raccontata ogni anno da centinaia di video su Youtube, è una delle location più apprezzate per gli spot di prestigiose case automobilistiche.