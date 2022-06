"Al suo partito ne ho dati di ceffoni...". È scontro tra Orsini e Cuperlo

Scontro finale a Cartabianca tra il professor Alessandro Orsini e l'esponente del Partito democratico Gianni Cuperlo: il terreno della disfida è stato, nemmeno a dirlo, il ruolo della Nato nel conflitto scatenato da Vladimir Putin in Ucraina. Il docente dell'università Luiss ha ribadito più e più volte, come ormai fa da quattro mesi, che se la Russia ha invaso il Paese di Volodymyr Zelensky è perché la Nato sta espandendo i suoi confini verso oriente. Una ricostruzione fortemente criticata da Cuperlo, che ha invece rimesso al centro le responsabilità della Russia nell'invasione dell'Ucraina, sottolineando la pericolosità dell'escalation nei rapporti tra l'Europa e Kaliningrad, e la decisione dell'Italia e dell'Unione di sostenere la resistenza ucraina.

" Lei da settimane, da mesi, sta parlando contro la Nato. Parli un po' anche dell'invasione di un Paese sovrano, dove ci sono distruzioni e morte. Non è scontato ", ha detto l'esponente del Partito democratico. A quel punto i toni si sono alzati. Alessandro Orsini, che sembra non gestire bene le discussioni, ha cercato di sovrastare l'ennesima volta il suo interlocutore, parlandogli sopra e pretendendo dalla conduttrice, al grido di " dottoressa, dottoressa ", ormai un suo must, di avere la parola.

Bianca Berlinguer, che sembra subire particolarmente il fascino dialettico di Orsini, non ha esitato a dargli la parola nonostante avesse già annunciato di essere in procinto di chiudere l'argomento per passare ad altro. Nel frattempo il professore e Cuperlo hanno continuato a pungersi e l'esponente del Partito democratico ha invitato Orsini a non fare la vittima. Davanti a quella parola, il professore ha reagito con veemenza, tirando fuori quel lato che già in altre occasioni era emerso, come quando appellò come " cretino " il deputato Andrea Ruggieri.

" Al suo partito ne ho dato di ceffoni, altro che vittima... Al suo segretario, ai suoi colleghi in parlamento ", ha detto Orsini. Impossibile intuire a cosa si riferisca il professore quando parla di "ceffoni", ma tanto è bastato per far irrigidire Bianca Berlinguer, memore delle polemiche scatenate dalle discussioni troppo accese nel suo programma. Ma la sua richiesta di abbassare i toni, come spesso è accaduto nel corso dell'edizione appena ultimata, è caduto nel vuoto.