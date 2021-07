SuperEnalotto, "Anonimo" vince oltre 732mila euro e si racconta

Sono bastati 4,50 euro per vincerne 732.429,25 con una giocata da 5 Punti Stella al SuperEnalotto SuperStar: combinazione vincente 10, 14, 25, 43, 54, 65 Jolly 11, SuperStar 79. Vincita presentata per l’incasso realizzata online tramite l’App SuperEnalotto di Sisal nel concorso n. 71 di martedì 15 giugno.

“Anonimo” è il nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la storia della sua indimenticabile giornata che ha cambiato il suo presente e dei sogni e dei progetti che realizzerà.

È un uomo in pensione il fortunato vincitore, ed ha spirito e grinta invidiabili ed è soprattutto esigente con se stesso, non si arrende di fronte alle difficoltà della vita ma che, anzi, dalla vita sa cogliere ogni sfumatura con la capacità di trasformare sempre ogni sfida in opportunità.

“Il mio segreto per mantenermi giovane? Mi sento capace di adeguarsi ai tempi e una persona fortunata per aver compreso che le persone non devono vivere solo di ricordi ostinandosi alle vecchie abitudini. La tecnologia aiuta a semplificare processi e azioni che si traducono nella capacità di vivere meglio. L’uomo può evolversi solo adattandosi alle innovazioni e mai viceversa” racconta, consapevole dei suoi anni non più verdi cui attribuisce, però, solo la certezza di un numero inserito all’anagrafe.

“Anonimo” ha giocato online al SuperEnalotto utilizzando la app Sisal.it perché è più comodo e veloce, perché può scegliere i momenti e i luoghi migliori in cui distrarsi, perché è sicuro di non perdere la ricevuta della vincita, perché è divertente. perché non sa mai quale è il momento giusto nella giornata per distrarsi ma non vuole rinunciare a farlo quando ha voglia con la massima sicurezza della protezione dei suoi dati personali e della tutela alla sua privacy. Ha scelto persino i numeri a caso, anonimi come lui, perché “è la fortuna a scegliere e non viceversa”, dice. Con questo spirito in una giornata qualsiasi, gioca e vince scoprendo sempre online che ha fatto centro perché ha subito ricevuto la comunicazione immediata della vincita da parte di Sisal.

È stupito, meravigliato e così attonito da chiedere conferma ai suoi famigliari di non essersi sbagliato forse perché, in quel momento, il suo unico desiderio era di condividere la sua immensa gioia. “Si è vero, la tecnologia aiuta ma non compensa i nostri sentimenti e la voglia di condividerli. È solo con la famiglia che voglio realizzare i miei progetti e con loro che sto già vagliando le scelte per il nostro futuro. I soldi della vincita serviranno a concretizzare più velocemente i desideri di una vita”.

E se i progetti personali sono ancora in dubbio, la certezza del vincitore è che una parte di quello che incasserà sarà destinata alla beneficienza. “Credo molto nell’aiuto reciproco. A volte bastano piccoli gesti, anche solo un sorriso. Spesso invece crediamo che nessuno abbia bisogno di noi anziani o di essere i soli meritevoli di attenzioni. Con questi soldi aiuterò una struttura per anziani gravemente colpita dalla pandemia. Alcuni amici se ne sono andati, ma aiuterò quelli che ancora possono salutarmi e che hanno bisogno del mio aiuto economico, ma non solo”.