SuperEnalotto, raffica di vincite: un 5+1 da oltre 714mila euro

Raffica di vincite al SuperEnalotto anche se il mitico "6" continua a nascondersi con il Jackpot che arriva a 233,9 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 7 luglio.

Intanto festeggiano i fortunati che hanno centrato punti "pesanti" come è avventuto per il giocatore che ha realizzato un punto "5+1" da 714.654,88 euro. La giocata è stata convalidata a Parabiago (Milano) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Montoli situato in via Cesare Battisti 65 67. La combinazione vincente è stata 16, 17, 49, 66, 82, 86, J 1, SS 67.

Un punto "5" da 57.722,13 euro è stato invece convalidato a Torino presso il punto vendita Sisal Caffetteria situato in via Giulia di Barolo 7. La combinazione vincente è stata 16, 17, 49, 66, 82, 86, J 1, SS 67.

Ed è stato fatto il bis, sempre con un punto "5" da 57.722,13 euro convalidato a Cesena presso il punto vendita Sisal Riv.Tabacchi N80, in via Leopolo Lucchi 335. La combinazione vincente è stata 16, 17, 49, 66, 82, 86, J 1, SS 67.

L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (Fermo). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

Tutte e informazioni utili sul sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/