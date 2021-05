SuperEnalotto, ritirata a tempo di record la vincita da 156 milioni

Ritirata a tempo di record la vincita da capogiro, 156.294.151,36 euro, realizzata centrando il Jackpot del SuperEnalotto con una schedina da due euro giocata la sera di sabato 22 maggio nel punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, in via Roma, 53 a Montappone, paesino che è uno dei centri più importanti per la produzione di cappelli, nelle Marche.

Il fortunato vincitore di cui non si conosce l’identità, ha aspettato infatti solo tre giorni per concludere le procedure presso lo sportello Sisal di Roma, come rende noto l’Ufficio Premi Sisal. Secondo il regolamento di gioco la somma della vincita verrà accreditata entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, ovvero sabato 21 agosto 2021.

Nella storia del SuperEnalotto era già accaduto altre quattro volte che il vincitore del Jackpot si presentasse dopo pochi giorni ma questa è la prima volta che questo succede per un importo superiore ai 100 milioni di euro.

Intanto la dea bendata non si ferma perché già questa sera si riaccendono i sogni degli italiani: nel corso dell’estrazione del concorso n. 62 il montepremi SuperEnalotto mette a disposizione ben 31,4 milioni di euro. E tutto può succedere, perché la storia del SuperEnalotto racconta, per gli appassionati di statistiche, che anche il tempo più breve tra due Jackpot vinti è stato solamente di tre giorni, ed è accaduto cinque volte: 16 e 19 giugno1999, 8 e 11 novembre 2000, 22 e 25 novembre 2000, 17 e 20 aprile 2002, 19 e 22 maggio 2007.